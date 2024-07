Aktuelle Wetterprognose für Santa Maria del Camí: 7-Tage-Vorhersage vom 1. Juli bis 8. Juli 2024 (1.7.2024)

Wettertrend für Santa Maria del Camí: Sonne, Wolken und leichte Brisen

Die Sommerzeit in Santa Maria del Camí präsentiert sich in der ersten Juliwoche mit einem vielfältigen Wettercharakter. Von leichtem Regen zu Beginn bis hin zu klarem Himmel und steigenden Temperaturen - die Wetterprognose verspricht abwechslungsreiche Tage mit idealen Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien.

Beginn der Woche mit leichtem Regen und frischen Brisen

Den Start in die erste Juliwoche am Montag, den 1. Juli 2024, bestimmt leichter Regen bei angenehmen 26 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit 4 km/h sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 57% runden das Bild ab. Der Tag erwacht bereits um 4:24 Uhr und versinkt um 19:20 Uhr in der Dämmerung.

Kurzer Zwischenstopp bei wolkigem Himmel

Der Dienstag begrüßt uns mit verstreuten Wolken bei maximal 25 Grad Celsius. Die gemäßigten Windbedingungen setzen sich fort, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt. Der Luftdruck beträgt 1018 hPa.

Bewölkter Mittwoch und sommerliche Höchsttemperaturen am Wochenende

Überzogene Wolken decken den Himmel am Mittwoch ab, und die Temperaturen klettern leicht auf 27 Grad Celsius. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer niedrigeren Feuchtigkeit von 39% bietet sich der Tag für längere Ausflüge an.

Strahlendes Wetter ab Donnerstag: Sonnenanbeter aufgepasst

Der Donnerstag präsentiert sich mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die weiterhin auf angenehme 28 Grad steigen. Eine optimale Zeit, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Der Tag beginnt um 4:26 Uhr und endet bei einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Höhepunkt der Hitze: Wochenende bringt Sonne satt und steigende Quecksilberwerte

Die Hitzewelle erreicht am Freitag und Samstag ihren Höhepunkt mit Spitzenwerten von 32 und 31 Grad Celsius unter einem uneingeschränkt klaren Himmel. Der Wind weht leicht, und niedrige Feuchtigkeitswerte versprechen ideale Bedingungen für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten.

Abklingend am Sonntag bewegen sich die Werte bei behaglichen 29 Grad, begleitet von aufgelockerten Wolken. Diese Wetterkonditionen verheißen einen perfekten Abschluss der Woche.

Ausblick auf die neue Woche: Weiterhin sommerliche Verhältnisse

Die neue Woche startet ebenso vielversprechend. Am Montag, den 8. Juli, genießen Einwohner und Besucher weiterhin die Sommersonne, welche das Thermometer auf bis zu 31 Grad ansteigen lässt. Die angenehm niedrige Feuchtigkeit bleibt bestehen, und mit einem gleichmäßigen Wind entsteht ein optimales Urlaubswetter für Santa Maria del Camí.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:44:08. +++