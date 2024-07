Aktuelle Wettervorhersage für Santanyí auf Mallorca: Sonne und leichte Brisen vom 1. bis 8. Juli 2024 (1.7.2024)

Wetterausblick für Santanyí: Sonnenschein und milde Sommertemperaturen

Die kommende Woche in SantanyíSantanyí verspricht, ein wahres Vergnügen für alle Sonnenanbeter und Urlauber auf Mallorca zu werden. Mit erfrischenden Brisen und angenehmen Temperaturen ist das perfekte Sommerwetter für Freizeitaktivitäten im Freien vorprogrammiert.

Wetterübersicht für den 1. Juli 2024

Am Montag, den 1. Juli, erleben wir einen sanft bewölkten Himmel mit vereinzelten leichten Regenschauern. Es wird eine angenehme Höchsttemperatur von 26°C geben, die durch einen sanften Wind od 7 km/h begleitet wird. Morgens können Sie den Sonnenaufgang um 4:24 Uhr bewundern, während Sie den Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr in vollen Zügen genießen können.

Dienstag bis Donnerstag: Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Weiter geht es mit einem idyllischen Dienstag, an dem nur wenige Wolken am Himmel zu sehen sind und die Temperaturen sich bei komfortablen 25°C einpendeln. Gleichbleibende Witterungsbedingungen mit leichtem Wind halten die Kulisse für perfekte Urlaubstage aufrecht.

Die Wettervorhersage für Mittwoch weist eine geschlossene Wolkendecke aus, doch mit 26°C bleibt es weiter warm und einladend. Donnerstag bringt uns einen klaren Himmel - perfekt, um einen Tag am Strand von Santanyí zu verbringen.

Ein sonniges Wochenende steht bevor

Das Wochenende kündigt sich mit klarem Himmel und gleichbleibend hohen Temperaturen um 27°C an. Übers Wochenende weht ein leichter Wind, der für eine willkommene Erfrischung sorgt. Abends können Sie romantische Sonnenuntergänge erleben, da die Sonne erst um kurz nach 19 Uhr untergeht.

In der gesamten Woche bleiben die Temperaturen stets sommerlich und Wasseraktivitäten sowie Ausflüge ins Inselinnere bieten sich an. Nutzen Sie die angenehmen Bedingungen, um Mallorca in all seinen Facetten zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:44:38. +++