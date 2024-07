Algaida Wettervorhersage: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 1. bis 8. Juli 2024 (1.7.2024)

Wetteraussichten für Algaida: 7-Tage-Prognose

Die erste Juli-Woche auf Mallorca präsentiert sich in Algaida mit sonnigen Momenten und leichten Wetterschwankungen. Freuen Sie sich auf eine Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung und bereiten Sie sich auf milde, sommerliche Brisen vor.

Start in die Woche mit leichtem RegenStart in die Woche mit leichtem Regen

Am Montag, den 1. Juli 2024, begrüßt das Wetter in Algaida seine Bewohner und Besucher mit leichten Regenschauern bei angenehmen 28°C. Auch wenn sich der Himmel etwas bewölkt zeigt, ist dies nur ein sanfter Vorgeschmack auf eine ansonsten schöne Woche. Der Wind weht gemächlich mit 5 km/h, was für eine willkommene Abkühlung sorgt. Der Luftdruck liegt bei 1016 hPa.

Übergang zu freundlicheren BedingungenÜbergang zu freundlicheren Bedingungen

Die darauffolgenden Tage offenbaren eine angenehme Wetterentwicklung. Der 2. Juli verspricht verteilt Wolken am Himmel, doch die Sonne findet ihren Weg zu uns bei 27°C, begleitet von einem leichten Windzug mit 6 km/h. Mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 52% und einem Luftdruck von 1017 hPa verspricht der Tag, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien zu sein. Der 3. Juli folgt dem Trend mit etwas höheren Temperaturen von 29°C, mehr Sonne und einem klareren Himmel, während sich der Wind weiterhin zaghaft hält.

Sonnengenuss Mitte der WocheSonnengenuss Mitte der Woche

Der Himmel über Algaida strahlt ab 4. Juli in vollem Glanz. Ein klarer Himmel und Sonnenschein bei 28°C laden zu Ausflüngen und Entspannung ein. Die folgenden Tage, insbesondere der 5. und 6. Juli, werden noch etwas wärmer mit Höchstwerten von 32°C bzw. 31°C. Ideale Bedingungen also, um das Leben im Freien zu genießen.

Ausklang der Woche: Weiterhin freundliches WetterAusklang der Woche: Weiterhin freundliches Wetter

Zum Ende der Prognosewoche, am 7. und 8. Juli, bleibt das Wetter in Algaida weiterhin angenehm, wenn auch etwas zurückhaltender. Bei Höchsttemperaturen um die 29 bis 30°C und einer frischen Brise ist es perfekt, um die Woche gemütlich ausklingen zu lassen. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bewegen sich um 4:28 Uhr bzw. 19:18 Uhr herum, was lange, helle Abende verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:21:21. +++