Aussichten auf Sommerwetter in Calvià: Wettervorhersage vom 1.7.2024 bis 8.7.2024 (1.7.2024)

Wetter in Calvià: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Brisen

Die Sommerzeit ist in vollem Gange und bringt Bewohnern und Urlaubern in Calvià eine angenehme Woche. Mit Temperaturen, die durchgehend die 25-Grad-Marke überschreiten, können sich alle auf warme Tage freuen. Ein Blick auf den Himmel zeigt überwiegend klaren Himmel und vereinzelt einige Wolkenformationen, aber das typische Inselwetter lässt die Herzen höherschlagen.

Gemischtes Wetter zum Monatsstart

Der Monat Juli beginnt mit leichtem Regen und einer frischen Brise. Mit einer Höchsttemperatur von 26 Grad am 1. Juli startet die Woche vielversprechend, begleitet von einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Der darauf folgende Tag, der 2. Juli, bringt vereinzelte Wolken am Himmel über Calvià bei 25 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57%.

Die Mitte der Woche: Perfekte Bedingungen für Urlaubsaktivitäten

Am 3. und 4. Juli erwarten uns gebrochene Wolken und ein ungetrübter blauer Himmel, perfekt für jegliche Freiluftaktivitäten. Ein konstanter leichter Wind und eine temperierte Luftfeuchtigkeit bieten ideale Voraussetzungen für sowohl Entspannung am Strand als auch für Abenteuer in der Natur.

Das Wochenende in Calvià: Sonne satt und wolkenloser Himmel

Das Wochenende verspricht mit Temperaturen von bis zu 27 Grad und einer sanften Brise die besten Bedingungen, die die Insel zu bieten hat. Der klare Himmel, der am 5. Juli beginnt, wird uns bis zum 6. Juli erhalten bleiben, bevor am 7. Juli wieder einige Wolken aufziehen. Dennoch bleibt es warm und angenehm - perfekt für ein ausgiebiges Sonnenbad oder eine Erkundungstour durch CalviàCalvià.

Beginn der neuen Woche: Weiterhin sonnige Aussichten

Am 8. Juli schließt sich der Kreis mit einem weiteren Tag unter einem klaren Himmel und einer angenehm warmen Brise bei 27 Grad. Somit hält das stabile Hochsommerwetter weiterhin Einzug in Calvià, was alle Sonnenanbeter und Sommerliebhaber erfreut.

Detailierte Wetteraussichten für Calvià

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:26:24. +++