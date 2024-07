Aussichten auf sonnige Tage in Deià: Ihre 7-Tage-Wetterprognose (1.7.2024)

Wetter in Deià: Ein Ausblick auf eine Woche voller Sonnenschein

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca steht vor einer Woche mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Erfahren Sie hier, was Sie vom Wetter in Deià vom 1. bis 8. Juli 2024 erwarten können. Von leichtem Regen zu Beginn der Woche bis hin zu sonnigen Tagen, ist für jeden etwas dabei.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenauftakt

Am Montag, dem 1. Juli, beginnt die Woche mit leichtem Regen und einer sanften Brise von 5 km/h. Die Temperaturen werden angenehm bei etwa 25°C liegen, ideal für einen entspannten Start in die Woche. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 67% und einem Luftdruck von 1017 hPa wird der Niederschlag die Natur von Deià beleben, während Sie die malerische Landschaft genießen können.

Wolkenspiel und sommerliche Frische

Die folgenden Tage bieten eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und interessanten Wolkenformationen. Am Dienstag, den 2. Juli, bei 24°C, können Besucher und Einwohner einige Wolkenlücken erwarten, durch die die Sonne ab und zu hindurchblinzelt. Die sanfte Brise bleibt konstant bei 4 km/h und mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% fühlt sich das Wetter äußerst angenehm an.

Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen

Der Mittwoch wird mit überwiegend bewölktem Himmel und 26°C etwas wärmer. Der Wind bleibt sanft und die Feuchtigkeit sinkt auf 53%, was eine perfekte Einladung für Outdoor-Aktivitäten ist. Von Donnerstag bis Sonntag dürfen sich Einwohner und Gäste auf herrliches Sommerwetter mit klarem Himmel und Temperaturen, die von 27°C auf bis zu 29°C steigen, freuen. Auch der Wind wird sich dabei angenehm zurückhalten.

Entspannte Abende in Deià

Die langen Sommerabende in Deià mit Sonnenuntergängen um 19:20 Uhr bieten genügend Zeit, um das schönste Ende des Tages in einer der lokalen Bars oder bei einem Spaziergang an der Küste zu genießen. Die Sonnenuntergänge sind ein Highlight für jeden Besucher und versprechen unvergessliche Momente.

Deià empfängt Sie mit offenen Armen und einem idealen Klima für Ihren Aufenthalt. Ob Sie sich für Kultur, Gastronomie oder einfach nur das süße Nichtstun entscheiden, das Wetter spielt mit und schenkt Ihnen eine Woche der puren Lebensfreude auf der Baleareninsel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:29:29. +++