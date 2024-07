Die Sonne lacht über Sineu: Ihre 7-Tage-Wetterprognose für Anfang Juli 2024 (1.7.2024)

Sommerliches Wetter in Sineu: Eine Woche voller Licht und Wärme

Während der Sommer in vollem Gange ist, erwartet die Einwohner und Besucher von Sineu auf Mallorca eine durchwegs angenehme Juliwoche. Mit einigen wenigen Regentropfen am Anfang, scheint der Rest der Woche von Sonnenschein und lockeren Wolken dominiert zu werden.

Montag, der 1. Juli 2024: Start in eine sonnenverwöhnte Woche

Mit leichtem Regen entbietet der Montag den Start in eine ansonsten sonnenreiche Woche. Die Temperaturen erreichen angenehme 27 Grad Celsius, wobei eine leichte Brise mit nur 7 km/h für etwas Abkühlung sorgt. Der Himmel zeigt sich weitgehend freundlich, trotz vereinzelter Niederschläge.

Von verspielten Wolken zu strahlendem Himmel

Der 2. Juli beginnt mit einigen zerstreuten Wolken, stellt aber schon bald eines klar: Die Sonne meint es gut mit Sineu. Mit einer Temperatur von 28 Grad Celsius und einer leichten Brise bleibt das Wetter freundlich und trocken.

Der 3. Juli ist geprägt von überwiegend bedecktem Himmel, doch die Höchsttemperaturen von 30 Grad Celsius und eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit versprechen trotzdem einen angenehmen Sommertag.

Klare Himmel und sonnige Aussichten erwarten Sie am 4. und 5. Juli, mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Die perfekten Tage, um die Schönheiten von Mallorca zu genießen oder sich am Strand zu entspannen.

Das Wochenendwetter: Ein absolutes Highlight

Das Wochenende läutet eine Zeit in mit reichlich Sonnenschein ein. Der 6. Juli zeigt sich von seiner besten Seite mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius, bevor am 7. Juli leichte Wolken das strahlende Blau am Himmel durchsetzen. Dennoch bleibt es bei 28 Grad Celsius sommerlich warm.

Die neue Woche beginnt dann am 8. Juli so, wie man sich den Sommer wünscht: klarer Himmel bei 29 Grad Celsius.

Langsam länger werdende Nächte

Obgleich die Tage noch immer lang sind und die Sonnenuntergänge erst weit nach 19 Uhr erlebt werden können, beginnen die Tage in Sineu nun langsam aber sicher etwas kürzer zu werden. Ein umso größerer Grund, die sonnigen Stunden am Tage voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:47:01. +++