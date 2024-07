Erfrischende Sommerbrise: Wettertrend für Consell auf Mallorca (1.7.2024 - 8.7.2024) (1.7.2024)

Start in den Juli mit leichtem Regen und klarer Sicht - Ihre Wettervorhersage für Consell

Ein abwechslungsreicher Sommerbeginn erwartet die Einheimischen und Besucher von Consell auf Mallorca. Beginnend mit leichtem Regen bietet der 1. Juli neben erfrischenden 26 Grad Celsius auch eine milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Weiters zeichnet sich das typisch mediterrane Klima durch eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 55% aus. Während der Luftdruck bei 1016 hPa steht, können Sie den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr nach einem frühen Sonnenaufgang um 4:24 beobachten.

Wolkige Aussichten: Das Wetter für Consell in der ersten Juliwoche

Am 2. und 3. Juli weist der Himmel über Consell eine leicht bewölkte bis überdachte Wolkendecke aus. Temperaturen bleiben konstant angenehm bei 26 Grad Celsius und steigen am 3. Juli leicht auf 28 Grad. Die gemäßigten Windverhältnisse und der fallende Luftdruck lassen auf möglichst angenehme Tage hoffen, wobei sich die Feuchtigkeit im komfortablen Bereich bewegt.

Sonne pur: Klare Sicht und steigende Temperaturen in Consell

Mit dem 4. Juli kommt der heiß ersehnte klare Himmel und verspricht sonnenverwöhnten Tagen bis zum 6. Juli, wobei die Quecksilbersäule auf 33 Grad Celsius ansteigt. Perfekte Bedingungen für alle Strand- und Sonnenliebhaber. Ein leichter Rückgang auf 29 Grad ist am 7. Juli zu erwarten, along with some broken clouds, before the temperatures ascend once more reaching 31 degrees on the 8th. Die Kombination aus tendenziell sinkender Luftfeuchtigkeit und konstanter Luftdrucklage bildet die Basis für ein erfülltes und angenehmes Urlaubsfeeling.

Blick in die Zukunft: Wie wird das Wetter in Consell?

Die Wetteraussichten für die zweite Juliwoche in Consell versprechen ein anhaltend positives Bild mit sonnigem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Besonders für langfristige Planungen wie Ausflüge ins Landesinnere oder Entspannungstage am Strand bietet sich die verlässliche Wettervorhersage an.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:28:27. +++