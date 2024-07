Mallorca im Sommer: 7-Tage-Wetterbericht für Costitx – Sonne, milde Brise und vereinzelter Regen (1.7.2024)

Das aktuelle Mallorca-Wetter: Costitx erwartet eine sonnige Woche

Die Sommerzeit auf Mallorca ist bekannt für ihre angenehmen Temperaturen, die sonnenverwöhnten Tage und das mediterrane Lebensgefühl. Wer in den nächsten Tagen seinen Urlaub in CostitxCostitx verbringt oder es bereits tut, kann sich auf eine reizvolle Wetterlage einstellen. Hier erfahren Sie, wie sich die Wetterlage in Costitx, Mallorca, in der ersten Juliwoche gestalten wird.

Wetterübersicht für Costitx - leichter Regen bis strahlender Sonnenschein

Montag (1.7.2024): Der Monat beginnt mit leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C. Mit 51% Luftfeuchtigkeit und einem sanften Wind von 7 km/h bleibt das sommerliche Gefühl erhalten, trotz vereinzelter Regentropfen. Der Sunrise begrüßt Sie früh um 4:24 Uhr und gibt den Startschuss für eine erlebnisreiche Woche, während der Sunset die Insel um 19:19 Uhr in ein malerisches Abendlicht taucht.

Dienstag (2.7.2024): Etwas aufgelockert zeigt sich der Himmel mit vereinzelten Wolken. Das Thermometer steigt auf 28°C und das Wetter lädt zu verschiedenen Aktivitäten im Freien ein. Der Wind lässt mit 5 km/h das sommerliche Wetter besonders angenehm erscheinen, ideal für einen Spaziergang durch Costitx oder entlang der malerischen Küste Mallorcas.

Costitx erwartet sie mit warmen Temperaturen und klarer Sicht

Mittwoch (3.7.2024): Mit einer Maximaltemperatur von 30°C und einer Decke aus hochliegenden Wolken können Sie Ihre Tagestouren auf der Insel fortsetzen. Die Beschaffenheit des Himmels, der einen overcast cloudsZustand anzeigt, verschafft Ihnen eine angenehme Brise ohne die Last einer zu drückenden Sonne.

Donnerstag (4.7.2024) und Freitag (5.7.2024): Der Himmel klärt auf und bringt zwei Tage mit reinstem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 30°C beziehungsweise 32°C. Genießen Sie die klare Sicht und die frische Sommerluft während Ihre Haut die sanften Sonnenstrahlen aufnimmt. Der Gelegenheit für Strandbesuche oder eine Entdeckungstour durch die malerischen Gassen Costitx' stehen somit nichts im Wege.

Hochsommer in Costitx: Höhepunkte der Woche

Samstag (6.7.2024): Mit dem Höhepunkt der Woche, einer Höchsttemperatur von 33°C und einer dezenter Luftfeuchtigkeit, appeliert der Samstag förmlich daran, die Schönheiten der Sommerinsel Mallorca in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

Den Abschluss der Woche (7.7.2024 und 8.7.2024) bilden Tage mit einer milden Abkühlung auf 28°C, sowie erneuten Höchsttemperaturen von 30°C und leicht verstreuten Wolken am Himmel. Das bietet ideale Bedingungen für all jene, die ihren Sommerurlaub entspannt ausklingen lassen möchten oder die letzten Eindrücke Costitx' in sich aufsaugen wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:29:01. +++