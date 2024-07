Perfektes Sommerwetter in Petra auf Mallorca: Sonnenschein und milde Brisen erwarten Sie (1.7.2024)

Genießen Sie die sonnigen Aussichten für Petra

Für alle, die einen sonnigen Sommer auf Mallorca erleben möchten, bringt PetraPetra die optimale Wetterlage. Strahlender Sonnenschein und ein klarer Himmel warten auf Sie - ideale Bedingungen, um das malerische Inland und die atemberaubenden Landschaften zu erkunden oder einfach den mediterranen Lebensstil zu genießen.

Kommende Woche in Petra – Strahlender Sonnenschein

Beginnend mit dem 1.7, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Die Temperaturen liegen konstant bei angenehmen 25°C, was will man mehr für einen perfekten Start in den Juli? Ein milder Wind mit 11 km/h bietet eine sanfte Brise, die die Sonnenstunden am Montag zusätzlich verschönert.

Das idyllische Wetter setzt sich in Petra durch die ganze Woche fort. Am 2. und 3. Juli genießen Besucher weiterhin klaren Himmel bei gleichermaßen bezaubernden 25°C beziehungsweise 27°C. Die Winde bleiben leicht und die Luftfeuchtigkeit mit 28% und 16% angenehm niedrig.

Kulminierender Sommergenuss: Höhere Temperaturen und weiterhin Sonne pur

Ein besonderes Highlight dieser Woche in Petra wird der 4. und 5. Juli sein, wenn das Quecksilber bis auf 30°C klettert. In dieser Zeit ist es ratsam, Sonnenschutz zu tragen und ausreichend zu hydratisieren, besonders wenn man Aktivitäten im Freien plant.

Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich leicht aufwärts, bleibt aber weiterhin in einem angenehmen Rahmen (15% am Donnerstag und 17% am Freitag). Zusammen mit einer milden Windgeschwindigkeit erwartet Sie auch am Wochenende ein entspanntes Klima.

Angenehmer Ausklang der Woche – Petra bleibt sonnenverwöhnt

Am 6. und 7. Juli erreicht die Temperatur erfrischende 26°C und 25°C. Der Wind weht konstant und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, doch dies ändert nichts an der hohen Sonnenscheindauer.

Den Abschluss bildet der 8. Juli mit nochmaligen 26°C und einem erfreulichen Tag voller Sonne. Eine Woche, in der man seine Sorgen hinter sich lässt und das ideale Wetter auf Mallorca in vollen Zügen genießt.

Zögern Sie nicht – planen Sie Ihren Aufenthalt in Petra und erleben Sie einen unvergesslichen Sommer unter mallorquinischer Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:39:20. +++