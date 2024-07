Wetter in Campos (30.06.2024 bis 07.07.2024): Sommer in seiner vollen Pracht - Sonnenanbeter willkommen!

Freuen Sie sich auf eine sonnige Woche in Campos

Während sich vielerorts in Europa das Wetter von einer launischen Seite zeigt, können sich Einwohner und Besucher in Campos, Mallorca, auf eine ziemlich beständige und sommerliche Woche einstellen. Beginnend mit dem heutigen Tag, dem 30. Juni 2024, zeigt das Wetterthermometer angenehme 22°C bei leichtem Regen, was die Vorfreude auf die folgenden Tage kaum schmälert.

Wettervorhersage für Campos: Sonne, wolkenloser Himmel und milde Brisen

Die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen in Campos bewegen sich in der kommenden Woche komfortabel in den hohen Zwanzigern. Der 1. Juli 2024 startet mit bedecktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 21°C, doch das ist nur die Ruhe vor dem perfekten, sommerlichen Sturm. In den darauffolgenden Tagen präsentieren sich nahezu wolkenlose Himmel und Temperaturen, die bis auf erfreuliche 31°C klettern.31°C klettern

Ein Blick auf die Wochenmitte und darüber hinaus

Ab dem 2. Juli gesellt sich zu dem freundlichen Himmel ein weiterer Anstieg des Quecksilberstandes. Mit 26°C und aufgelockerter Bewölkung lässt sich das Inselleben in Campos voll auskosten. Am 3. Juli dürfen sich Sonnenanbeter auf klaren Himmel und 28°C freuen. Es folgen zwei aufeinanderfolgende Tage mit Höchstwerten von randvollen 31°C und einer klarer Sicht auf das azurblaue Mittelmeer.

Ein konstanter leichter Wind trägt zur Erfrischung bei, sodass selbst die höheren Werte keine unerträgliche Hitze entwickeln sollten. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben dabei beinahe konstant, was lange und berechenbare Abende für jegliche Aktivitäten impliziert.

Kommende Wetterprognose für Campos

Werfen wir einen Blick auf die nächsten sieben Tage, die folgendes für uns bereithalten:

Während die ganze Woche über nahezu perfekte Bedingungen zum Sonnenbaden an den wunderschönen Stränden von Campos herrschen, bleibt die Luftfeuchtigkeit angenehm zurückhaltend und der leicht kühlende Wind spendet eine angenehme Brise.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:27:21. +++