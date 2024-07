Wetter in Llubí (01.07.24 bis 08.07.24): Sonnenschein und milde Brisen

Wettervorhersage für Llubí: Eine sonnige Woche steht bevor

Die idyllische Gemeinde Llubí auf Mallorca präsentiert sich in der ersten Juliwoche von ihrer besten Seite. Mit Temperaturen, die sich im komfortablen Bereich von 26°C bis 32°C bewegen, können Einheimische und Besucher eine angenehme Zeit im Freien genießen.

Leichter Regen und Kühle zum Wochenstart

Am Montag, den 1. Juli 2024, werden in Llubí leichte Regenschauer bei 26°C erwartet. Dies ist jedoch kein Grund zur Sorge, denn genau wie die sanften Winde mit 7 km/h, wird auch der Regen schnell vorüberziehen und den Weg für sonnige Tage ebnen. Die Luftfeuchtigkeit liegt behaglichen 53%, während der Luftdruck stabil bei 1017 hPa bleibt.

Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen

Ab Dienstag setzt sich das sommerliche Wetter mit verteilten Wolken und 29°C fort, gefolgt von überwiegend bedecktem Himmel am Mittwoch, doch die Temperaturen klettern weiterhin auf 30°C. Am Donnerstag präsentiert sich der Himmel über Llubí in makellosem Blau, und das Thermometer hält sich konstant bei 29°C.

Höhepunkt der Woche: Strahlende Hitze

Das Wochenende leitet ein mit makellosem Himmel und 31°C am Freitag sowie beeindruckenden 32°C am Samstag, die für den perfekten Strandtag sorgen. Doch selbst am Sonntag, wenn vereinzelte Wolken die blauen Weiten durchkreuzen, bleibt es mit 28°C warm und einladend.

Ausklang der Woche unter klarem Himmel

Die folgende Woche startet mit bezauberndem Sonnenschein bei 29°C. In Kombination mit einem leichten Luftdruckanstieg auf 1019 hPa können sich die Einwohner und Gäste Llubís auf beständiges Wetter einstellen.

Fazit der Wettervorhersage für Llubí

Der Juli auf Mallorca beginnt in Llubí mit einer Mischung aus sanftem Regen und zunehmenden sonnigen Tagen. Attraktive Bedingungen für alle, die die Warme des Sommers unter freiem Himmel genießen möchten. Die milden Morgenstunden und warmen Nachmittage versprechen ideale Bedingungen für vielfältige Aktivitäten – sei es am Strand, bei Wanderungen oder gemütlichen Spaziergängen durch die malerischen Gassen Llubís.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:34:09. +++