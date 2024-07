Wetter Santa Margalida: Ihre 7-Tage-Prognose (01.07.24 – 08.07.24)

Ausblick auf das Wetter in Santa Margalida: Sonne und leichte Wolken

Sommerliches Wetter erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Margalida in der ersten Juliwoche des Jahres 2024. Im Folgenden finden Sie einen ausführlichen Wetterbericht, der einen Überblick über die zu erwartenden Temperaturen, die Wetterbedingungen, sowie weitere Details wie Windgeschwindigkeit und Luftdruck gibt. Die Tage versprechen mild bis warm zu werden, ideal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten, an den herrlichen Stränden zu entspannen oder das kulturelle Angebot der Region Mallorca zu genießen.

Wettertrend für Santa Margalida vom 01.07.24 bis 08.07.24

Der Wettertrend für die kommende Woche deutet auf eine angenehme Wetterlage hin, mit Temperaturen, die durchschnittlich bei angenehmen 26°C liegen. Zu Beginn der Woche gibt es noch leichten Regen, doch danach setzt sich überwiegend freundliches Wetter mit vereinzelten Wolken durch. Der Himmel präsentiert sich großteilig ohne größere Bewölkung, was für ausreichend Sonnenschein sorgt.

Montag, 1. Juli: Leichter Regen bei milden 25°C

Der Montag begrüßt uns mit einem Hauch von Pazifikluft, was zu leichtem Regen führen wird. Die Temperaturen bleiben jedoch mild und die Sonne wird sich sicherlich auch blicken lassen. Der Wind zeigt sich mit 8 km/h eher zurückhaltend und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 59%. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa können wir von einer stabilen Wetterlage ausgehen. Sonnenaufgang und -untergang markieren den langen Tag mit den Zeiten 4:23 Uhr und 19:19 Uhr.

Dienstag, 2. Juli bis Sonntag, 8. Juli: Überwiegend klare Himmel und sommerliche Temperaturen

Vom 2. bis zum 8. Juli können wir in Santa Margalida ein weitestgehend ungetrübtes Wetter genießen. Vereinzelte Wolken ziehen am Himmel vorbei, aber die Sonne dominiert. Die Temperaturen schwanken während der Woche leicht zwischen 26 und 28 Grad Celsius, was zu dieser Jahreszeit typisch für Mallorca ist. Besonders angenehm dürfte das konstante Wetter mit nur wenig Wind sein, so dass die warmen Abende ideal für ein Dinner unter freiem Himmel sind.

Wochenendwetter in Santa Margalida: Perfekt für Ausflüge und Strandtage

Das Wochenende sieht weiterhin vielversprechend aus, was das Wetter in Santa Margalida angeht. Am Samstag, den 6. Juli, erwarten uns Temperaturen um die 28°C, begleitet von ein paar wenigen Wolken. Der Sonntag bringt eine ähnliche Stimmung, mit etwas kühleren 26°C, jedoch immer noch ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Fazit: Eine ideale Woche, um Mallorca zu genießen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erste Juliwoche in Santa Margalida durchaus angenehme Wetterbedingungen bietet, mit viel Sonnenschein und warmen, aber nicht zu heißen Temperaturen. Es ist die perfekte Zeit, die Schönheiten Mallorcas zu erkunden, sei es am Strand, in den Bergen oder bei einem Bummel durch die charmanten Straßen Santa Margalidas.

