Wetteraussichten für Banyalbufar: Sonne und vereinzelte Wolken dominieren die erste Juliwoche 2024 (1.7.2024)

Wetterprognose für Banyalbufar - Erste Juliwoche 2024

Die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca erwartet eine erste Juliwoche, die von überwiegend sonnigen Tagen und mildem Sommerwetter gekennzeichnet sein wird. Die Einwohner und Besucher können sich auf angenehme Temperaturen und eine sanfte Meeresbrise freuen, welche die perfekte Kulisse für zahlreiche Aktivitäten im Freien bieten.

Leichter Regen startet den Monat

Am Montag, den 1. Juli 2024, beginnt die Woche zwar mit leichtem Regen, doch mit einer Höchsttemperatur von 25°C bleiben die Bedingungen angenehm. Trotz der Niederschläge steigt die Luftfeuchtigkeit nicht über 69%, und der Wind behält mit 5 km/h eine leichte Brise bei. Der Tagesanbruch erfolgt um 4:25 Uhr und verspricht mit einem Sonnenuntergang um 19:21 Uhr lange, erholsame Sommertage.

Durchwachsene Wolkenformationen

Die Wolken lösen sich am Dienstag, den 2. Juli, zu einem Bild mit aufgelockerter Bewölkung auf, und die Temperaturen nehmen leicht auf 23°C ab. Bei einem Wind von lediglich 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61% bleibt es gemütlich und trocken. Der Tag begrüßt Banyalbufar um 4:26 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:21 Uhr.

Die Woche bleibt beständig

Im Laufe der Woche stabilisieren sich die Wetterbedingungen weiterhin. So wird es am Mittwoch, den 3. Juli, bedeckt, doch mit 24°C und einem schwachen Wind von 3 km/h bleibt die Atmosphäre gelassen. Ähnliche Verhältnisse bieten sich am Donnerstag und Freitag (4. und 5. Juli), wobei der Himmel sich aufklärt und klare Sternennächte verspricht, perfekt für Beobachtungen des nächtlichen Himmels.

Das Wochenende verspricht ideale Freizeitbedingungen

Das Wochenende naht mit vorteilhaften Bedingungen, die sowohl Einheimische als auch Touristen für verschiedene Aktivitäten im Freien nutzen können. Am Samstag, den 6. Juli, und Sonntag, den 7. Juli, werden Höchsttemperaturen von 26°C bzw. 27°C und teilweise bewölktem Himmel erwartet, was genug Spielraum für Strandbesuche, Wanderungen oder Erkundungen des malerischen Ortes bietet.

Aussichten für die neue Woche

Die folgende Woche startet am Montag, den 8. Juli, weiterhin mit klarem Himmel und angenehmen 26°C. Somit können die Bewohner von Banyalbufar und deren Besucher die kontinuierlich schönen Bedingungen für einen gelungenen Start in die neue Woche nutzen.

