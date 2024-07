Wetteraussichten für Capdepera: Sonnige Momente und vereinzelter Regen in der ersten Juliwoche 2024 (1.7.2024)

Die Wetterprognose für Capdepera: Eine sonnige Woche mit leichter Regenwahrscheinlichkeit

Die Sommerhitze hält weiterhin auf der malerischen Insel Mallorca Einzug und mit ihr zarte Versprechen von warmen, ausgedehnten Tagen an den Stränden von Capdepera. In unserer Wochenübersicht werfen wir einen detaillierten Blick auf das Wetter in Capdepera für die kommenden sieben Tage, vom 1. Juli bis zum 8. Juli 2024, damit Einheimische und Besucher ihren Urlaub unbeschwert genießen können.

Der Wochenstart in Capdepera: Gemischtes Wetter mit leichtem Regen

Die Woche in Capdepera beginnt mit einem leichten Tropfenfall am 1. Juli 2024. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 23 Grad Celsius, während eine sanfte Brise mit 8 km/h für Erfrischung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%, was für ein schwülwarmes Klima spricht, während der Luftdruck bei 1017 hPa liegt. Der Sonnenaufgang findet früh um 4:22 Uhr statt und gibt den Einwohnern und Besuchern in Capdepera ein Maximum an Tageslicht, das bis zum Sonnenuntergang um 19:17 Uhr andauert.

Auflockernde Wolkendecke und milde Brisen

Der 2. Juli begrüßt uns mit einer zerstreuten Bewölkung und einer weiterhin angenehmen Temperatur von 22 Grad Celsius bei einem besonders milden Wind von 4 km/h. Der Himmel klart auf, doch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 72%, was zu einem frischen Gefühl bei Spaziergängen am Meer führt. Das beständige Barometer zeigt am Dienstag 1017 hPa.

Überwiegend Wolkendecke aber warm

Am 3. Juli hüllt eine durchgängige Wolkendecke den Himmel über Capdepera ein. Temperaturen um die 24 Grad Celsius und eine Windgeschwindigkeit von 7 km/h werfen ihre Segel für angenehme Sommerabende auf. Mit 66% Luftfeuchtigkeit bleibt das Wohlfühlklima erhalten. Ein leichter Rückgang des Luftdrucks ist mit 1013 hPa verzeichnet.

Strahlender Sonnenschein sorgt für Urlaubsstimmung

Vom 4. Juli bis zum 6. Juli werden Mallorca-Liebhaber mit einem strahlend blauen Himmel und klarem Sonnenschein verwöhnt. Die Temperaturen liegen konstant bei 24 Grad Celsius und erlauben es, das wunderschöne Wetter im Freien auszukosten. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, und der Luftdruck zeigt sich am 5. Juli mit erstklassigen 1016 hPa. Auch bei Sonnenaufgang um etwa 4:24 Uhr und Sonnenuntergang fast um 19:16 Uhr bleibt genügend Zeit für Aktivitäte in Capdepera.

Wolkige Akzente und Sonnenstrahlen zum Wochenausklang

Der 7. Juli präsentiert sich zwar mit vereinzelten Wolken, jedoch sollte dies die Stimmung nicht trüben, da das Thermometer wiederum 24 Grad anzeigt und der Wind mit 9 km/h durch die Straßen von Capdepera weht. Gegen Ende der Woche, am 8. Juli, können sich Einheimische und Touristen auf muntere 23 Grad und einen klaren Himmel freuen, die ideal sind, um die Schönheit der Umgebung vollends zu genießen.

Capdepera bleibt somit ein traumhaftes Ziel auf Mallorca, nicht nur aufgrund seiner malerischen Küstenlandschaften und historischen Schätze, sondern auch wegen des meist herrlichen Wetters im Sommer. Planen Sie Ausflüge, Wanderungen oder einfach einen entspannten Tag am Strand – Capdepera heißt Sie mit offenen Armen und herrlichem Wetter willkommen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:27:59. +++