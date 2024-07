Wetteraussichten für Inca: Sonnige Höhepunkte und milde Brisen in der heißen Woche (1.7.2024)

Vorausblick auf das Wettermuster für Inca, Mallorca

Die kommende Woche gestaltet sich für Inca auf Mallorca als eine wahre Sommerfreude mit überwiegend heiteren Himmeln und angenehmen Temperaturen. Dabei ziehen zwischendurch leichte Wolkenformationen über die malerischen Landschaften von Inca. Wir werfen einen Blick auf die tägliche Wetterprognose, die uns durch die ersten Julitage des Jahres 2024 führen wird.

Lichter Regen und vereinzelte Wolken zum Wochenstart

Am Montag, dem 1. Juli 2024, beginnt die Woche in Inca mit einem sanften Tropfenfall. Die Temperaturen erreichen behagliche 25°C, während die Windgeschwindigkeiten bei leichten 6 km/h liegen. Die Luftfeuchtigkeit von 56% zusammen mit einem Luftdruck von 1017 hPa sieht einen entspannten Tag voraus. Sonnenaufgang und -untergang geben uns lange und warme Tage, treten um 4:24 Uhr bzw. um 19:20 Uhr auf.

Sonniges Wetter lockt Einwohner und Besucher am Dienstag und Mittwoch

Der 2. und 3. Juli präsentieren sich mit vereinzelten Wolken bzw. bedecktem Himmel, allerdings ohne Niederschläge und begünstigen somit jegliche Art von Außenaktivitäten. Temperaturen werden sich auf 27°C bis 29°C belaufen und laden mit der sanften Brise von 3 km/h zu langen Spaziergängen ein. Der geringe Luftfeuchtigkeitsgehalt mit 47% bzw. 29% repräsentiert ein ideales Klima für Empfindliche und Asthmatiker.

Höchsttemperaturen am Wochenende: Perfekt für Strandbesuche

Der Höhepunkt der Sonnenstunden erwartet uns am 5. und 6. Juli, an denen das Thermometer in Inca auf stolze 32°C und 33°C klettert und der Himmel sich sternenklar zeigt. Eine ideale Gelegenheit, die Strände Mallorcas zu besuchen und die Sonne in vollen Zügen zu genießen. Der sanfte Wind bietet eine herrliche Abkühlung während der heißesten Stunden.

Ausklang der Woche mit gemäßigten Temperaturen und wolkenverhangenem Himmel

Das Wetter kühlt am 7. und 8. Juli leicht ab, bleibt aber mit 28°C und 30°C im gemäßigten Sommerbereich. Teils verhangene Wolken bieten am Sonntag eine angenehme Abwechslung zum sonst so offenen Himmelspanorama. Der behutsame Wind bleibt uns mit 5 km/h erhalten und verspricht weiterhin eine angenehme Brise.

Ein zusammenfassender Ausblick auf die Wetterlage in Inca für diese Sommerwoche signalisiert wenige Überraschungen. Sonnenanbeter und all diejenigen, die das mediterrane Flair lieben, dürfen sich freuen – die Tage bieten eine Mischung aus entspannten Sonnenstunden und moderater Erfrischung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:32:41. +++