Wetteraussichten für Llucmajor: Sonne und leichte Bewölkung prägen die kommende Woche (1.7.2024)

Optimale Bedingungen für Urlaub und Freizeit in Llucmajor

Die Sommersonne zeigt sich von ihrer schönsten Seite in LlucmajorLlucmajor auf Mallorca. Mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel stehen alle Zeichen auf perfekte Urlaubstage. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die kommende Wetterwoche in Llucmajor vom 01.07.2024 bis zum 08.07.2024.

Wetterübersicht für Llucmajor - Woche beginnt mit leichter Bewölkung

Den Auftakt macht der 1. Juli 2024 mit leichter Bewölkung und Tageshöchsttemperaturen von 27°C. Mit einer schwachen Brise von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 52% erwartet Sie ein angenehmer Start in die neue Woche.

2. Juli 2024: Ein Hauch von Wolken am Himmel und frische 25°C versprechen ebenfalls einen idealen Tag, um Mallorcas Natur zu genießen oder sich in den malerischen Gassen von Llucmajor zu verlieren.

Verlässliche Sonne ab Mitte der Woche

Die Wetterlage stabilisiert sich ab dem 3. Juli 2024, denn neben angenehmer Wärme mit 27°C kündigen sich wieder nur vereinzelt Wolken an. Ein sanftes Lüftchen von 7 km/h lässt Sie die sommerliche Hitze kaum spüren.

Mit dem 4. Juli zeigt sich die Sonne in voller Pracht und das bei einer Höchsttemperatur von 26°C - ein Traum für Sonnenanbeter und Strandgänger.

Höhepunkt der Woche: Sonnenverwöhnte Tage in Llucmajor

Der 5. Juli beschert uns mit 29°C und strahlendem Sonnenschein den wärmsten Tag der Woche. Packen Sie Ihre Badesachen ein und genießen Sie das glitzernde Meer oder entspannen Sie am Pool mit einem erfrischenden Drink in der Hand.

Das Wochenende hält den sommerlichen Trend aufrecht. 28°C und 27°C am 6. und 7. Juli, unterbrochen von vereinzelten Wolkenfeldern, bieten ideale Voraussetzungen für Ausflüge und Abenteuer.

Aussicht auf den 8. Juli 2024

Die neue Woche startet so vielversprechend, wie die alte geendet hat. Zurückkehrende reine Himmelsverhältnisse und Temperaturen um die 28°C laden zu sämtlichen Outdoor-Aktivitäten ein. Der Wind hält sich mit 6 km/h weiterhin zurück.

Freuen Sie sich auf lange Tage unter der mallorquinischen Sonne, denn die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten versprechen ausgedehnte Tage voller Licht – perfekt für lange Sommerabende.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:34:38. +++