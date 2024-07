Wetteraussichten für Muro, Mallorca (1.7.2024 bis 8.7.2024): Temperaturen und Prognosen (1.7.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Muro auf Mallorca

Das Wetter in Muro, einem idyllischen Ort auf Mallorca, präsentiert sich in der ersten Juliwoche als variabel mit Temperaturen, die sommerliche Gefühle aufkommen lassen. Der folgende Bericht gibt einen umfassenden Überblick über das zu erwartende Wetter vom 1. Juli 2024 bis zum 8. Juli 2024 und dient als verlässliche Quelle für Einheimische und Urlauber gleichermaßen.

Wetterlage in Muro zum Monatsanfang

Zu Beginn der Woche liegt das Thermometer am Montag, den 1.7.2024, bei angenehmen 27°C, begleitet von einem bedeckten Himmel. Der leichte Wind von 5 km/h trägt zu einem milden Klima bei, während die Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt. Der atmosphärische Druck von 1012 hPa unterstützt das stabile Wetterbild. Sonnenaufgang und -untergang finden an diesem Tag um 3:50 Uhr beziehungsweise um 19:05 Uhr statt, was lange und helle Sommertage verspricht.

Wetterprognose für Muro: Niederschläge und Abkühlung

Am Dienstag, den 2.7.2024, werden leichte Regenschauer bei einer Höchsttemperatur von 25°C erwartet, was für eine kleine Abkühlung sorgt. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 4 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 61%. Der Druck sinkt etwas auf 1010 hPa. Der folgende Tag, Mittwoch, der 3.7.2024, zeigt sich ebenfalls mit leichtem Regen und führt zu einem spürbaren Temperaturrückgang auf 20°C, bei weiterhin ruhigen Windbedingungen.

Schönes Sommerwetter kehrt nach Muro zurück

Die Prognose für Donnerstag, den 4.7.2024, ist mit der Vorhersage einiger weniger Wolken bei einer angenehmen Temperatur von 24°C wieder etwas sonniger. Die verbleibenden Tage der Woche bieten eine Mischung aus vereinzelten Wolken und klarem Himmel, bei Temperaturen, die um die 26°C schwanken. Der Höhepunkt der Woche dürfte der Sonntag, 8.7.2024 werden, mit 28°C und einer leichten Wolkendecke, was ideale Bedingungen für Strandbesuche oder Erkundungstouren im Freien bietet.

Fazit zur Wetterwoche in Muro, Mallorca

Die kommenden 7 Tage in MuroMuro versprechen vielfältiges Sommerwetter mit der Möglichkeit, sowohl entspannte Tage am Strand zu verbringen als auch die wunderbare Natur Mallorcas bei angenehmen Spaziergängen zu erkunden. Die relativ niedrige Luftfeuchtigkeit und der meist schwache Wind sorgen für ein ausgesprochen angenehmes Klima, während die Regentage eine willkommene Erfrischung darstellen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:38:17. +++