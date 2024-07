Wetterprognose für Marratxí: Eine sonnige Woche mit milden Nächten und angenehmen Brisen (01.07.24 bis 08.07.24)

Wetter Marratxí: Sonnenschein und leichte Brisen erwarten Sie

MarratxíMarratxí, ein charmantes Städtchen auf Mallorca, wird in der Woche vom 1. Juli 2024 bis zum 8. Juli 2024 eine Vielfalt an Wetterphänomenen erleben, von leichtem Regen bis zu strahlendem Sonnenschein. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die bevorstehenden Tage.

Die kommenden Tage in Marratxí im Detail

Der Beginn der Woche bringt uns am Montag, dem 1. Juli, milde Temperaturen von 27°C und vereinzelt leichten Regen, was die Inselluft erfrischt. Der Wind weht mild mit nur 3 km/h und stellt somit keine Beeinträchtigung dar.

Am Dienstag, dem 2. Juli, lockern sich die Wolken etwas auf, und bei Temperaturen von 25°C erwartet uns ein Tag mit zerstreuten Wolkenfeldern. Der Wind frischt leicht auf 5 km/h auf, während der Luftdruck leicht auf 1018 hPa steigt.

Während der Mitte der Woche setzen sich die Temperaturen um 27°C fest, begleitet von einem bedeckten Himmel am 3. Juli. Der Tag wird jedoch nicht durch große Niederschläge getrübt, da der Luftdruck stabil bleibt und der Wind mit nur 5 km/h sanft seine Bahnen zieht.

Der 4. Juli präsentiert sich in bestem Sommerlicht mit einem klaren Himmel und weiterhin angenehmen 27°C. Der Wind bleibt konstant sanft.

Das Wetterhighlight der Woche - Höhere Temperaturen und klare Nacht

Besonders hervorzuheben ist der Freitag, 5. Juli. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 32°C und bieten den perfekten Rahmen für jegliche Outdoor-Aktivitäten unter einem ungetrübten Himmel. Die Luftfeuchtigkeit sinkt merklich auf 34%, was die Hitze des Tages nicht erdrückend erscheinen lässt.

Die folgenden Tage, einschließlich des Wochenendes, zeigen temperaturell kaum Veränderungen und prägen sich durch einen klaren Himmel aus. Ein sanfter Wind trägt zur Aufrechterhaltung angenehmer Bedingungen bei.

Die Sonne begrüßt Marratxí - Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Sonne wird die Einwohner und Besucher von Marratxí früh begrüßen, mit einem Sonnenaufgang um 4:25 Uhr zu Beginn der Woche, der sich bis zum 8. Juli auf 4:29 Uhr verschiebt. In den Abendstunden können Sie die langen Tage bis zum Sonnenuntergang gegen 19:20 Uhr genießen, was sich zum Ende der Woche hin minimal auf 19:18 Uhr verändert.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Marratxí

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Marratxí eine Woche bevorsteht, die vorwiegend von Sonnenschein und leichtem Wind charakterisiert ist. Dies bietet die perfekte Gelegenheit, die vielfältigen Outdoor-Angebote Mallorcas zu nutzen und die herrliche Mittelmeerinsel in vollen Zügen zu genießen. Die Nächte versprechen mild zu bleiben, was die Abende für gemütliche Aktivitäten im Freien prädestiniert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:37:09. +++