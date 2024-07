Wetterprognose für Selva vom 1.7.2024 bis 8.7.2024 - Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen (1.7.2024)

Wetteraussichten für Selva: Eine sommerliche Woche steht bevor

Mit den sonnigen Tagen auf der pittoresken Insel Mallorca, bringt die Wettervorhersage für Selva Freude für Einwohner und Urlauber gleichermaßen. Die milde Sommerbrise kündigt eine angenehme Zeit an, wo das klare Himmelzelt zum Verweilen im Freien einlädt. In der ersten Juliwoche des Jahres 2024 steht uns in Selva eine malerische Wetterlage bevor, die Perfektion beansprucht.

Wetter im Überblick - von leichtem Regen zu strahlendem Sonnenschein

Am 1. Juli zeigt sich das Wetter in Selva von einer sanft-nassen Seite mit leichtem Regen und Temperaturen um 25°C. Der Wind zeigt sich mit 6 km/h zurückhaltend und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 58%. Mit 1017 hPa bleibt der Druck stabil. Sonnenaufgang und -untergang künden von langen Tagen: Die Sonne grüßt uns um 4:24 Uhr und zieht sich um 19:20 Uhr zurück.

Der 2. Juli verwöhnt uns mit zerstreuten Wolken, unter denen sich 27°C warme Luft verbirgt. Der Wind senkt sein Tempo auf laue 2 km/h, während die Luftfeuchte auf 49% sinkt.

Ein Überzug aus wolkenverhangenem Himmel empfängt uns am 3. Juli, doch mit 28°C bleibt es warm. Der Wind erhöht sich leicht auf 3 km/h, begleitet von einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 31%, ergibt sich ein optimales Zusammenspiel für Aktivitäten im Freien.

Ab dem 4. Juli eröffnet sich über Selva ein strahlend klarer Himmel, was sich bis zum 6. Juli auch nicht ändern soll. Mit gleichbleibend 28°C und sanfter Windbewegung von 3 km/h, gefolgt von einer feinen Brise von 4 km/h, und niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten, steht dem Entspannen unter freiem Himmel nichts mehr im Wege.

Höhepunkt der Woche ist zweifelsohne der 5. Juli und 6. Juli, an denen uns das Thermometer bis auf 31°C bzw. 32°C hochklettern lässt. Genießen Sie die warmen Temperaturen bei geringer Luftfeuchtigkeit und einem zarten Windhauch, perfekt für jegliche Sommertätigkeiten.

Am 7. Juli bemerken wir einen leichten Temperaturrückgang auf 27°C und eine sanfte Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 49%. Die Wolkenlücke wird mit gebrochenen Wolken geschlossen, welche die Sonne jedoch immer wieder durchscheinen lassen.

Der Ausblick auf den 8. Juli zeigt uns wieder ein klares Himmelsbild. Bei 29°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit lässt sich der Anfang der kommenden Woche schon jetzt herbeisehnen.

Sonne satt - Der sonnige Weg durch die Woche in Selva

Wenn man das Wetter in Selva betrachtet, offenbart sich ein fast durchgängig ungetrübter Himmel. Die Wetterprognose verspricht sonnenverwöhnte Tage, die ideal sind, um Mallorcas natürliche Schönheiten zu erkunden oder einfach am Meer die Seele baumeln zu lassen. Mit frühem Sonnenaufgang und spätem Sonnenuntergang ist für ausgedehnte Tagesaktivitäten gesorgt. Auch wenn der Sommer für Abkühlung im Wasser spricht, darf der Sonnenschutz nicht vergessen werden.

