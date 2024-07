Wetterupdate für Estellencs: Sonnige Aussichten mit leichter Bewölkung erwarten Sie in der ersten Juliwoche 2024 (1.7.2024)

Wöchentliche Wetterprognose für Estellencs – Sommerliches Klima im Juli

In der malerischen Gemeinde Estellencs auf Mallorca können sich Einheimische und Besucher auf eine angenehme erste Juliwoche freuen. Die Wettervorhersage verspricht überwiegend sonniges Wetter mit leichter Bewölkung und sommerlichen Temperaturen, ideal für diverse Freizeitaktivitäten oder entspannte Stunden am Strand.

Wetterdetails für die Tage vom 1. bis 8. Juli 2024

Die Woche startet am 1. Juli mit einer Höchsttemperatur von 25°C, begleitet von leichtem Regen, der die Luft erfrischt und für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 68% und der Luftdruck bei 1016 hPa liegt. Sonnenauf- und -untergang umrahmen den Tag in goldene Farben, beginnend um 4:26 Uhr und endend um 19:21 Uhr.

Am 2. Juli zeigen sich am Himmel teils zerbrochene Wolken, allerdings lässt die Sonne sich dennoch blicken und die Temperaturen liegen bei angenehmen 24°C. Der Wind ist mit 4 km/h etwas schwächer als am Vortag, und auch die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 60%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1018 hPa an.

Der 3. Juli präsentiert sich mit überwiegend bewölktem Himmel und Temperaturstabil bei 24°C. Dieser Tag dürfte für Aktivitäten abseits der prallen Sonne ideal sein. Eine leichte Brise weht mit 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit hält mit 65% das Wetter angenehm.

Die Mitte der Woche, also der 4. und 5. Juli, begrüßt die Einwohner und Gäste von Estellencs mit klarem Himmel und Temperaturen, die konstant bei 25°C bleiben. Diese Tage sind wie geschaffen für Ausflüge in die Natur oder um die kulturellen Angebote der Region zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben auf einem ähnlichen Niveau.

Am Wochenende des 6. und 7. Juli können sich alle auf leicht steigende Temperaturen und weiterhin sonniges Wetter einstellen. Mit 26°C am Samstag und 27°C am Sonntag wird es etwas wärmer, und der Himmel zeigt sich überwiegend klar, abgesehen von einigen Wolken am Sonntag.

Der anschließende 8. Juli rundet die Woche mit 25°C und klarem Himmel ab, was angenehme Bedingungen für sämtliche Unternehmungen verspricht.

Resümee der Wetterlage für Estellencs

Die Wetteraussichten für Estellencs in der ersten Juliwoche sind durchweg positiv, mit Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen. Die konstante Sonnenpräsenz, nur gelegentlich von Wolken durchbrochen, ermöglicht vielseitige Aktivitäten in dieser sommerlichen Jahreszeit auf Mallorca. Genießen Sie das angenehme Klima und die Vielfalt der Insel in dieser bezaubernden Gegend.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:31:09. +++