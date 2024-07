Wettervorhersage Binissalem: Sommer, Sonne und vereinzelt Regen - Ihre 7-Tages-Prognose (1.7.2024)

Wetter Binissalem - 7-Tages-Vorhersage

Die kommende Woche in Binissalem verspricht überwiegend warme Sommertage, bei denen die Temperaturen angenehm zwischen 26°C und 33°C pendeln. Während die Region von der späten Junisonne verwöhnt wird, sollten Besucher ein Auge auf den Himmel haben, da zu Beginn der Woche vereinzelt leichter Regen fällt.

Leichte Schauer und Sonnenschein - Wettertrend für Binissalem

Am Montag, dem 1. Juli 2024, beginnt die Woche mit etwas Abkühlung in Form von leichtem Niederschlag bei 26°C, wobei sanfte Brisen mit 5 km/h wehen. Mit einer Feuchtigkeit von 56% und einem Luftdruck von 1017 hPa erwartet uns ein verhältnismäßig ausgeglichener Tag. Die Sonne begrüßt uns zeitig um 4:24 Uhr und verabschiedet sich um 19:20 Uhr.

Der Dienstag zeigt sich mit zerstreuten Wolken am Himmel, aber behält die 26°C bei, und der Wind schwächt sich auf 3 km/h ab. Beobachten Sie am Himmel das Schauspiel der Wolken, die vom sanften Wind getrieben werden. Die Luftfeuchtigkeit fällt leicht auf 52%, während der Luftdruck konstant bleibt.

Das Wetter am Mittwoch ist von bedeckten Wolken geprägt, doch die Temperaturen erreichen angenehme 28°C mit einer milden Brise von 4 km/h. Die nominale Luftfeuchtigkeit von 31% wirkt sich hervorragend auf Ihr Wohlbefinden aus.

Pure Sonne und Höchsttemperaturen in Binissalem

Der Donnerstag verwöhnt uns mit einem strahlend klarer Himmel und Temperaturen, die auf 29°C steigen. Geringfügige Winde und eine angemessene Luftfeuchtigkeit von 41% machen diesen Tag zum idealen Kandidaten für Outdoor-Aktivitäten.

Freitag und Samstag setzen die Serie des strahlenden Wetters mit klarem Himmel fort. Die Temperaturen erreichen einen Höhepunkt von 33°C, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 27% am Freitag besonders niedrig, was den Höchstwert der Woche darstellt.

Am Sonntag zeigen sich teilweise Wolken, doch die Temperaturen halten sich bei 29°C. Wärme und eine milde Brise sorgen für angenehme Bedingungen.

Zum Abschluss der Wetterwoche erwartet uns ein weiterer Tag mit klarem Himmel und 31°C am Montag. Perfektes Wetter, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten von Binissalem zu genießen.

Wochenausblick: Binissalem genießt typisch mediterrane Sommer

Binissalem ist in der nächsten Woche ein exzellentes Ziel für alle, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Besonders die angenehm warmen Tage mit dem klaren Himmel laden zu Weintouren und Erkundungstouren ein. Auch wenn man am Anfang der Woche leicht vom Regen überrascht werden könnte, spielt das Wetter mit milden Brisen und angenehmer Wärme größtenteils wunderbar mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:24:24. +++