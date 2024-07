Wettervorhersage Búger: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 1. Juli bis 8. Juli 2024 (1.7.2024)

Aktuelle Wettertrends in Búger: Sommerliche Bedingungen erwartet

Die Bewohner und Besucher von Búger können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen freuen. Der Start in den Monat Juli bringt leicht wechselhaftes Wetter, jedoch ist die Aussicht auf die kommenden Tage vielversprechend. Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um das Wettergeschehen in Búger für die Woche vom 1. Juli bis zum 8. Juli 2024.

Wetterübersicht für die kommende Woche

Wetterdetails für den 1. Juli bis 8. Juli

Búger begrüßt den JuliBúger mit leichtem Regen am Montag, der jedoch der Wärme nicht im Wege steht, denn das Quecksilber erreicht 25°C. Der Wind bleibt mit 7 km/h moderat. Diese Bedingungen führen zu einer rel. Luftfeuchtigkeit von 58% bei einem Druck von 1017 hPa. Mit dem Aufgang der Sonne um 4:23 Uhr beginnt nicht nur der Tag, sondern auch der Monat offiziell, während er bei Sonnenuntergang um 19:19 Uhr einen ruhigen Abschluss findet.

Die folgenden Tage des 2. und 3. Juli bringen eine Abwechslung durch vereinzelte Wolken bei weiterhin hohen Temperaturen. Im Laufe der Woche stabilisiert sich das Wetter und bietet perfekte Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien. Mit überwiegend klarem Himmel steht einer Erkundung der malerischen Umgebung nichts im Wege.

Die zweite Wochenhälfte hält, was die erste verspricht: Tolle Sommerlaune und Wohlbefinden dank des hervorragenden Wetters. Jeder Tag wird von frühem Sonnenaufgang und spätem Sonnenuntergang begleitet, was lange und erlebnisreiche Tage verspricht. Der Wind bleibt meist eine sanfte Brise und sorgt für ideale Bedingungen, um die warmen Temperaturen zu genießen.

Fazit und Ausblick

Zusammengefasst zeigt sich das Wetter in Búger von seiner besten Seite. Wer plant, die Sommerzeit auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen, wird von dieser Woche nicht enttäuscht sein. Packen Sie also Ihre Badesachen ein und freuen Sie sich auf sonnige Tage in Búger!

