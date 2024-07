Wettervorhersage Escorca: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen vom 1. bis 8. Juli 2024 (1.7.2024)

Das aktuelle Wetter in Escorca: 7-Tage-Trend

Die Sonne lacht über Escorca, einem malerischen Ort auf Mallorca, und die Einwohner sowie Besucher können sich auf angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel freuen. Unser detaillierter Wetterbericht verschafft einen umfassenden Überblick über das zu erwartende Wetter in der ersten Juliwoche des Jahres 2024.

Leichte Regenfälle und sanfte Brisen zum Wochenstart

Am Montag, dem 1. Juli, werden die Bürger von Escorca mit leichtem Regen begrüßt. Mit einer Tagestemperatur von angenehmen 22 °C und eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h lässt der Regen das satte Grün in der Landschaft umso mehr leuchten. Die relativen Luftfeuchtigkeit misst dabei 64%, und ein Luftdruck von 1017 hPa garantiert, dass das Wetter stabil bleibt. Trotz der frischen Niederschläge ist kein Schlechtwetter in Sicht, denn die Sonne wird um 4:24 Uhr aufgehen und erst um 19:20 Uhr untergehen – genügend Zeit für Aktivitäten im Freien zwischen den Regenschauern.

Sonnenstrahlen und wolkenloser Himmel später in der Woche

Ein Blick auf die nächsten Tage offenbart, dass sich die Wetterlage in Escorca rapide verbessert. Nach einem Tag unter aufgelockerten Wolken am 2. Juli mit gleichen angenehmen Temperaturen bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h, erreicht uns überwiegend bewölkter Himmel am 3. Juli, bevor sich der Himmel komplett klärt. Ab dem 4. Juli dürfen sich Sonnenanbeter über strahlend blauen Himmel freuen, den wir bis zum 6. Juli genießen werden, mit Temperaturen, die am 5. Juli mit 28 °C ihren Höhepunkt erreichen.

Das Wochenende startet am 7. Juli mit einigen Wolken, die sich gelegentlich zeigen und die sonst sonnige Stimmung etwas mildern. Die Temperatur sinkt leicht auf 24 °C. Zum Ausklang der betrachteten Woche erwartet uns erneut ein klarer Himmel mit Temperaturen von 26 °C am 8. Juli. Ideal für Ausflüge und Freizeitaktivitäten unter Mallorcas strahlender Sonne.

Bei solch vorhergesagten Bedingungen ist das Wetter auf Mallorca mehr als einladend. Manche mögen sagen, dass das perfekte Wetter kaum existiert, doch in Escorca kommen wir diesem Ideal sehr nah. Das milde Klima und die Sonne im Gesicht versprechen eine Woche voller Freuden, ob am Strand, auf Wanderpfaden oder in den gemütlichen Gassen Escorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:30:08. +++