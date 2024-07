Wettervorhersage für Campanet, Mallorca: 7-Tage-Ausblick mit sonnigen Aussichten und milden Sommertemperaturen (1.7.2024)

7-Tage-Wettertrend für Campanet: Sonnenschein und Sommerwärme bestimmen die Wetterlage

Freuen Sie sich auf eine sonnige Woche in Campanet, Mallorca. Mit einer Wetterprognose, die überwiegend klaren Himmel und angenehme Temperaturen verspricht, bleibt das Sommerfeeling auf der wunderschönen Baleareninsel ungetrübt. Hier finden Sie die tägliche Wettervorhersage vom 1. bis zum 8. Juli 2024.

Sonniger Start in den Juli 2024 in Campanet

Zum Beginn des Monats können die Einwohner und Besucher von Campanet leichten Regen und eine moderate Temperatur von 24°C am 1. Juli erwarten. Interessanterweise beträgt die Durchschnittswindgeschwindigkeit sanfte 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 60% und der Luftdruck bei 1017 hPa liegt. Der frühe Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und der späte Sonnenuntergang um 19:20 Uhr sorgen für lange, erlebnisreiche Sommertage.

Der Sonnenschein setzt sich fort

Am 2. Juli zeigt sich der Himmel über Campan contributed.patchet mit vereinzelten Wolken. Mit einer Temperatur, die auf angenehme 27°C klettert, beginnt ein nahezu perfekter Sommerurlaubstag. Der Wind bleibt mit 3 km/h leicht, während die Luftfeuchtigkeit auf 48% absinkt. Ähnliche Bedingungen erwarten wir am 3. Juli mit überwiegend bewölktem Himmel und einer Hochtemperatur von 28°C, bevor sich der Himmel am 4. Juli vollständig für zwei Tage klärt.

Vom 4. bis zum 6. Juli versprechen die klaren Skies konstante Tagestemperaturen von 28°C bis 30°C. In dieser Zeit liegt die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 43%, und der Wind bewegt sich gemächlich mit um die 5 km/h. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten ändern sich nur marginal und versprechen weiterhin lange Tage.

Kühlere Temperaturen und vereinzelte Wolken zum Wochenabschluss

Die letzten zwei Tage unserer Wettervorhersage für Campanet - der 7. und 8. Juli - bieten schließlich leicht kühlere Bedingungen. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von 26°C bis 27°C, während die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt. Am 7. Juli erwartet uns ein Tag mit vereinzelten Wolken, gefolgt von einem erneuten klarer Himmel am 8. Juli.

Alles in allem bietet diese Sommerwoche ideale Bedingungen für alle Freizeitaktivitäten auf Mallorca, von entspannten Strandtagen bis hin zu erlebnisreichen Wanderungen durch das Tramuntana-Gebirge. Die gemäßigten Windverhältnisse und der generell niedrige Niederschlag machen Campanet zu einem idealen Reiseziel für Sonnenanbeter und Aktivurlauber gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.7.2024, 01:26:51. +++