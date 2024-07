Wettervorhersage für Santa Eugènia: Sonnige Ausblicke und milde Brisen vom 1. bis 8. Juli 2024 (1.7.2024)

Wetter in Santa Eugènia: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Gemeinde Santa Eugènia auf Mallorca kann sich auf eine herrliche Woche mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen freuen. Ab dem 1. Juli halten sonnige Tage und milde Brisen Einzug, und die Wettervorhersage verspricht ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen.

Start in den Monat mit leichtem Regen und frischem Wind Zum Wochenstart werden die Einwohner und Besucher von Santa Eugènia von leichtem Regen begrüßt, was dem Ansehen des typisch mediterranen Sommers jedoch keinen Abbruch tut. Mit Temperaturen um die 27 Grad Celsius, einem sanften Wind von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52 Prozent lässt sich der kleine Schauer durchaus genießen. Der Luftdruck liegt stabil bei 1016 hPa.

Ein ausgeglichener Dienstag mit vereinzelten Wolken Am Dienstag, den 2. Juli, zeigt sich das Wetter von einer ebenso freundlichen Seite. Trotz vereinzelter Wolken am Himmel bleibt es bei warmen 27 Grad. Die Windgeschwindigkeiten liegen angenehm bei 4 km/h und sorgen für eine frische Brise. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant, und der Luftdruck steigt leicht auf 1017 hPa.

Der Hochsommer in Santa Eugènia erreicht seinen Höhepunkt

Mit dem 3. Juli nimmt die Intensität der Sonnenstrahlen ein wenig zu. Dieser Mittwoch verspricht mit 29 Grad und bedeckten Wolken zwar keine direkte Sonne, bietet dafür jedoch perfekte Temperaturen für längere Ausflüge oder gemütliche Strandtage. Die relative Trockenheit bei 31 Prozent Luftfeuchtigkeit bedeutet, dass auch die wärmeren Tage sehr angenehm bleiben.

Der Donnerstag und Freitag kündigen sich mit strahlend klarem Himmel und Temperaturen bis zu 33 Grad als die Hotspots der Woche an. Dies sind perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Aktiv-Urlauber. Zudem ist die Luft weitgehend trocken und bietet mit geringen Windgeschwindigkeiten von nur 3 km/h optimalen Komfort.

Entspanntes Wochenende mit leichter Abkühlung

Am Samstag, den 6. Juli, verspricht der klare Himmel weiterhin ungetrübten Sonnenschein, doch die Temperaturen nehmen leicht ab auf erfrischende 29 Grad. Ein leichter Wind macht den Tag ideal für Erkundungen der lokalen Sehenswürdigkeiten oder entspannten Genuss in einem der Cafés.

Die neue Woche beginnt mit einem strahlenden Sonntag, an dem der Himmel so gut wie frei von Wolken ist. Mit 31 Grad und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit können sich Einwohner und Urlauber auf einen weiteren perfekten Sommertag freuen.

Die Sonnenaufgänge in dieser Woche erfolgen recht früh zwischen 4:24 und 4:28 Uhr, und die Sonnenuntergänge malen den Himmel ab etwa 19:18 Uhr in malerischen Farben. Es ist die ideale Zeit, um die Schönheiten von Santa Eugènia in vollen Zügen zu genießen.

