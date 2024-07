Aktuelle Wetterprognose für Búger: Sonne und milde Brisen in der 1. Juliwoche 2024 (2.7.2024)

Wettervorhersage für Búger: Sonnige Aussichten

Die Einwohner und Besucher von Búger können sich auf eine angenehme erste Juliwoche freuen, wie die aktuelle Wetterprognose zeigt. Mit Temperaturen zwischen 26°C und 32°C steht einer Woche voll Sonnenschein und sommerlicher Wärme nichts im Wege. Leichte Windbrisen unterstreichen das angenehme Klima, während die Luftfeuchtigkeit moderat bleibt.

Wettertrend für die kommenden Tage in Búger

Das Wetter in Búger präsentiert sich durchgehend von seiner besten Seite: Am 2. Juli 2024 erwarten uns vereinzelte Wolken bei angenehmen 27°C. Der Wind bleibt sanft mit rund 5 km/h.

Am 3. Juli sorgen aufgelockerte Wolken für ein lebhaftes Bild am Himmel, und die Temperaturen erreichen sommerliche 28°C, bei einer Böe von 4 km/h.

Ein nahezu perfekter Sommertag zeichnet sich für den 4. Juli ab, wenn der Himmel über Búger sich völlig wolkenfrei präsentiert und das Thermometer die 30°C-Marke übersteigt.

Am 5. Juli bedecken erneut einige Wolken den Himmel, die Temperaturen verweilen allerdings in einem äußert angenehmen Bereich von 31°C bei leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten von 6 km/h.

Die Tendenz hält auch am 6. Juli weiterhin an, wobei das Quecksilber sogar auf 32°C klettert und ein paar lockere Wolken für Abwechslung sorgen.

Eine kleine AbkühlungpPause zeigt sich am 7. Juli, an diesem Tag regnet es leicht und die Temperaturen fallen auf freundliche 26°C.

Der 8. Juli beendet den Wochenzyklus wieder mit klarem Himmel und Temperaturen von 29°C – perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Genießen Sie das Wetter in Búger

Für diejenigen, die ihre Tage am Strand oder in der Natur verbringen möchten, verspricht die Wetterlage ideale Bedingungen. Die Sonne wird vom 2. bis zum 9. Juli täglich etwa von 04:24 Uhr bis 19:19 Uhr scheinen, was ausgedehnte Tagesausflüge ermöglicht.

Mit einer mäßigen Brise, die sich meist zwischen 3 km/h und 7 km/h bewegt, lässt sich das warme Wetter in Búger auch bei längeren Spaziergängen oder sportlichen Aktivitäten gut genießen. Die meist geringe Luftfeuchtigkeit trägt zusätzlich zu einem angenehmen sommerlichen Gefühl bei.

Zusammenfassung der Wetterlage

Insgesetzt zeigt sich das Wetter in Búger zur Freude aller Sonnenhungrigen von seiner besten Seite. Nutzen Sie die warmen Sommertage für ihre Vorhaben und genießen Sie das hervorragende Klima auf der schönen Insel Mallorca.

