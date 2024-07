Wetter Arta (02.07.24 bis 09.07.24): Aktuelle Wettervorhersage für eine sonnige Juliwoche

Wetter in Arta: Sonne, Wolken und ein erfrischender Sommerregen

Die sommerliche Woche in Arta, Mallorca, bringt sowohl freundliche Sonnentage als auch eine Abkühlung durch leichtem Sommerregen. Der ideale Zeitpunkt, um die vielfältige Naturlandschaft der Region zu erleben oder einfach die angenehme Mittelmeerbrise zu genießen.

Milde Sommerbrise und heiterer Himmel

Am Dienstag, den 2. Juli 2024, beginnt der Tag in Arta mit einer milden Temperatur von 21℃ unter verteilt wolkigem Himmel, was für angenehm warme Bedingungen sorgt. Die Windgeschwindigkeit ist mit 5 km/h leicht und trägt zum wohltuenden Klima bei.

Der 3. Juli zeigt sich mit 24℃ und aufgelockerter Bewölkung etwas wärmer - optimal, um die herrlichen Strände Mallorcas zu besuchen. Der Tag begrüßt Sie mit einem sanften Wind von 6 km/h.

Für den 4. Juli ist ein kristallklarer Himmel vorhergesagt, was die Temperaturen auf angenehme 25℃ ansteigen lässt. Ein leichter Wind von 7 km/h wird auch diesen Tag begleiten.

Wöchentliches Wetterfenster für Ausflüge und Aktivitäten

Die darauffolgenden Tage versprechen mit 24℃ und 25℃, jeweils begleitet von einem lockeren Wolkenhimmel und erfrischender Brise, ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Freuen Sie sich auf eine klare Sicht und saubere Luft in Arta.

Am 7. Juli können die Einheimischen und Besucher ein leichtes sommerliches Regenschauer erleben. Die 23℃ und eine relative Luftfeuchte von 70% bieten dennoch warme Verhältnisse.

Den Abschluss der Woche bildet ein wunderschöner 8. und 9. Juli mit sonnigem Himmel, leichten 24℃ und 25℃ sowie einer sanften Meeresbrise, die die perfekte Kulisse für jeden Sommerabend schafft.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese paradiesischen Tage in Arta zu genießen, wo die Sonnenaufgänge um etwa 4:25 Uhr und die Sonnenuntergänge um 19:17 Uhr liegen. Diese Zeiten versprechen goldene Stunden für Fotografen und Liebhaber des mediterranen Lichts.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.7.2024, 01:24:00. +++