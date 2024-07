Wetteraussichten für Banyalbufar (02.07.2024 bis 09.07.2024): Sonnig und warm mit leichtem Regenrisiko

Wetterbericht Banyalbufar: Sonnige Aussichten mit steigenden Temperaturen

Die kommenden Tage in Banyalbufar versprechen überwiegend sonnige Verhältnisse mit angenehmen Sommertemperaturen. Lassen Sie uns einen Blick auf die detallierte Wetterprognose für die erste Juliwoche werfen, die Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten auf der bezaubernden Insel Mallorca perfekt zu planen.

Zum Start in die neue Woche können wir uns in Banyalbufar auf überwiegend heiteres Wetter mit vereinzelten Wolken einstellen. Die Temperaturen am Dienstag, den 2. Juli 2024, liegen bei gemütlichen 23°C und der Wind weht leicht mit 4 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 60% bei einem Luftdruck von 1018 hPa.

Der nächste Tag, Mittwoch, der 3. Juli 2024, zeigt ähnliche Verhältnisse mit etwas höheren Temperaturen um 24°C. Das Himmelsbild bleibt teilweise bewölkt und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 70%, was für zusätzliches Schwülegefühl sorgen kann.

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, erwartet uns ein klarer Himmel und die Temperaturen klettern weiter auf eine Höhe von 25°C. Eine leichte Brise weht mit 3 km/h, sodass die Hitze angenehm getragen wird.

Das Wetter stabilisiert sich weiterhin mit ein paar vereinzelten Wolken am Freitag, den 5. Juli 2024. Es wird mit einer Spitze von 26°C noch ein wenig wärmer und die relative Feuchtigkeit bleibt konstant über 60%.

Ein strahlend blauer Himmel erwartet uns schließlich ab dem Wochenende. Am Samstag, den 6. Juli 2024, wird es bei 26°C sehr angenehm und der Sonnenschein bleibt von einigen Windböen begleitet, die auf 7 km/h ansteigen könnten.

Die darauffolgenden Tage, Sonntag, der 7. Juli 2024, und Montag, der 8. Juli 2024, behalten die warmen Temperaturen um 25°C bei, wobei am Montag ein leichtes Risiko für Regen besteht. Gegen Ende des Prognosezeitraums setzt sich das schöne Wetter mit klarer Sicht und angenehmen 26°C am Dienstag, den 9. Juli 2024, weiter fort.

Tipps für Ihren Aufenthalt in Banyalbufar

Die langen Tage mit Sonnenaufgängen schon kurz nach 4:30 Uhr und Sonnenuntergängen kaum vor 19:20 Uhr laden zu ausgiebigen Erkundungen und Entspannung ein. Nutzen Sie die stabilen Wetterbedingungen, um das kulturelle Angebot von Banyalbufar und die natürliche Schönheit Mallorcas vollständig zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.7.2024, 01:24:46. +++