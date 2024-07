7-Tage-Wetterausblick für Manacor: Sonnige Aussichten und anhaltend warme Temperaturen (3.7.2024)

Wettervorhersage für Manacor: Sommergefühle mit viel Sonne und angenehmen Brisen

Die kommende Woche in Manacor verspricht, ein echtes Vergnügen für alle Sonnenanbeter und Freunde lauer Sommerabende zu werden. Mit Temperaturen, die in diesem Juli konstant um die 27-30 Grad Celsius pendeln, können Einwohner und Besucher spannender und zugleich entspannender Tage entgegensehen.

Das aktuelle Wetter und der Beginn einer schönen Woche

Heute, am 3. Juli 2024, begrüßt Manacor seine Gäste mit dichten Wolken am Himmel. Die Temperatur liegt bei angenehmen 27°C, begleitet von einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 6 km/h. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 44% und einem Luftdruck von 1013 hPa sind spazieren gehen oder gemütliche Café-Besuche ungetrübt möglich. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und endet mit einem langen Abend, da die Sonne erst um 19:17 Uhr untergeht.

Strahlend blauer Himmel ab dem 4. Juli

Der 4. Juli verheißt einen Wechsel zu einem klaren Himmel, während die Temperaturen auf 26 Grad leicht fallen. Die ideale Zeit für Ausflüge in die malerische Umgebung Manacors. Mit gleicher Windgeschwindigkeit und etwas höherer Luftfeuchtigkeit bietet der Tag ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

Anhaltend warme Tage führen ins Wochenende

In den darauffolgenden Tagen zwischen dem 5. und dem 7. Juli wird das Wetter in Manacor von teils bewölkten, teils klaren Himmeln beherrscht sein. Temperaturen schwanken dabei zwischen 27 und 28 Grad Celsius. Der Luftdruck bleibt stabil und sorgt für ein angenehmes Klima, während sich die Luftfeuchtigkeit in einem bequemen Bereich bewegt.

Sommerhoch am Wochenende

Zum Wochenende hin kann sich Manacor über ein wahres Sommerhoch freuen. Am 8. und 9. Juli dominiert strahlender Sonnenschein das Wettergeschehen, und mit 28 bzw. 29 Grad wird es noch ein kleines Stück wärmer — perfekt, um die traumhaften Strände Mallorcas zu genießen.

Wärmster Tag der Woche: 10. Juli 2024

Der Höhepunkt der Woche wird der 10. Juli 2024 sein: Mit einer Höchsttemperatur von 30°C und einem wolkenlosen Himmel ist ein Tag am Strand fast schon ein Muss. Dabei wehen sanfte Brisen mit nur 5 km/h, und die relative Feuchtigkeit bleibt weiterhin niedrig.

