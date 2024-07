7-Tage-Wettervorhersage: Sonnige Aussichten für Palma (3.7.2024)

Die kommende Woche verspricht strahlendes Wetter in Palma

Ein Blick in die aktuelle 7-Tage-Wettervorhersage für Palma verspricht überwiegend sonniges Wetter und somit ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten auf der Insel. In der Woche vom 03. Juli bis zum 10. Juli 2024 erleben Einheimische sowie Urlauber in Palma großartiges Sommerwetter mit Temperaturen, die zum Verweilen am Strand einladen.

Wettervorhersage im Detail: Sonnenschein und milde Brisen

Am Mittwoch, den 03. Juli, dominieren leichte Wolken den Himmel über Palma, doch mit Temperaturen von 26°C bleibt es angenehm warm. Eine leichte Brise weht mit 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%.

Der Donnerstag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die ebenfalls auf 26°C klettern. Ein leichter Wind von 4 km/h lässt die Sommerhitze nicht erstickend werden.

Das Wetter am Freitag zeigt sich mit vereinzelten Wolken, jedoch klettern die Temperaturen auf sommerliche 30°C. Ein leichter Wind und eine niedrigere Luftfeuchtigkeit von 44% sorgen für perfektes Wetter zum Genießen.

Der Samstag setzt mit verstreuten Wolken und einem Hoch von 31°C den Trend fort. Der leichte Wind hilft, die heißen Temperaturen erträglicher zu machen.

Sonntags wird es mit 29°C etwas milder, doch der klare Himmel über Palma stimmt positiv in den Tag. Ein optimaler Tag, um Mallorca in seiner ganzen Schönheit zu entdecken.

Der Montag und Dienstag werden mit jeweils 30°C beständig warm und bieten nur wenige Wolken am Montag und wieder einen klaren Himmel am Dienstag.

Wochenüberblick: Sonne pur in Palma

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterprognose für Palma durchgehend Sonnentage mit leichten Temperaturschwankungen zwischen 29°C und 31°C vorhersagt. Es bleibt durchgehend trocken, was die Planung von Outdoor-Aktivitäten erleichtert.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren im Laufe der Woche nur minimal, beginnend mit 4:26 Uhr und endend mit 4:30 Uhr für den Sonnenaufgang sowie konstanten Sonnenuntergängen um 19:19 Uhr bis auf den Beginn der neuen Woche.

Die Wetteraussichten für Palma befürworten somit alles, was das Herz an Aktivitäten unter freiem Himmel oder am Wasser begehrt. Genießen Sie die sommerlichen Tage auf der wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:38:46. +++