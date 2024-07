Aussichtsreiche Sommerwoche: Sonnige Tage und milde Brisen in Llucmajor (3.7.2024)

Wettervorhersage in Llucmajor: Sonne satt mit vereinzelten Wolken

Die bevorstehende Woche in LlucmajorLlucmajor verspricht, mit wundervoller Sommerstimmung und angenehmen Temperaturen um die 26 bis 30 Grad Celsius, ein wahrer Genuss für Einheimische wie Urlauber zu werden. Die Wetterprognose vom 3. Juli 2024 bis zum 10. Juli 2024 verheißt überwiegend klaren Himmel und milde Windverhältnisse, ideal für alle geplanten Freiluftaktivitäten und entspannte Tage am Strand von Mallorca.

Detaillierte Tagesübersicht der kommenden Woche

Der 3. Juli begrüßt uns mit einer mäßigen Bewölkung und angenehmen 26 Grad Celsius. Dazu wehen angenehm leichte Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei ungefähr 52% liegt.

Der 4. Juli zeigt sich von seiner besten Seite: Ein strahlender, wolkenloser Himmel und gleichbleibende 26 Grad versprechen einen idealen Tag für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Eine sanfte Windgeschwindigkeit von 7 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 59% werden erwartet.

Mit dem 5. Juli nehmen die Temperaturen zu und erreichen sommerliche 29 Grad. Leichte Wolkenfelder ziehen sich über den klaren mallorquinischen Himmel, und ein Wind von 9 km/h wird für eine sanfte Abkühlung sorgen. Die geringere Luftfeuchtigkeit von 45% verspricht angenehmes Wetter ohne Schwüle.

Der Höhepunkt der Woche: Am 6. Juli erwarten uns Höchsttemperaturen von 30 Grad, bedeckt von locker zerstreuten Wolken. Nur ein leichter Windzug von 5 km/h wird die Hitze erträglich machen, die Luftfeuchtigkeit pendelt sich erneut bei 45% ein.

Die folgenden Tage, insbesondere der 7. und 8. Juli, werden von einem kristallklaren Himmel und Temperaturen um die 27 bis 29 Grad dominiert sein. Zum Wochenende hin stabilisieren sich die angenehmen Temperaturen und Wetterbedingungen, die für Perfektion sorgen.

Zum Abschluss der Woche, am 9. und 10. Juli, hält sich das heitere Wetter mit leichten 29 Grad am 9. Juli und etwas milderen 28 Grad am 10. Juli. Eine dünne Wolkendecke am 9. stört dabei nicht das sonnige Gesamtbild der Woche. Die tägliche Brise stärkt sich mäßig auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit durchschnittlich 50% auf einem angenehmen Niveau.

Empfehlungen für einen Vergnüglichen Aufenthalt

Die ideale Wetterlage lädt dazu ein, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten in und um Llucmajor wahrzunehmen. Ob ein entspannter Spaziergang an der Promenade, ein lebhafter Marktag oder ein Besuch der historischen Monumente – das Wetter wird es Ihnen danken. Nutzen Sie die langen Sommerabende für ein gemütliches Essen unter freiem Himmel und genießen Sie die frühen Sonnenaufgänge bei einer Joggingrunde entlang der malerischen Küstenstraßen Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:34:48. +++