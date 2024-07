Die sonnige Wetteraussicht für Calvià: 7-tägige Vorhersage vom 3. bis 10. Juli 2024 (3.7.2024)

Wettervorhersage für Calvià: Sommerliche Tage stehen bevor

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen in CalviàCalvià. Mit einer sanften Brise und einer Mixtur aus Wolken und Klarheit ist für Jedermann das richtige Wetter dabei. Ideal, um die wunderschönen Strände und die malerische Landschaft Mallorcas zu genießen.

Herrliche Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Die Wettervorhersage für Calvià verspricht ideale Bedingungen für alle Strandliebhaber und Outdoor-Enthusiasten. Beginnend mit dem 3. Juli 2024 können Sie sich auf Temperaturen von etwa 25°C und einem sanften Wind von 5 km/h einstellen. Die Wolkendecke mag unterbrochen sein, doch sie nimmt der Sonne nichts von ihrer Kraft.

Die nächsten Tage bis zum 10. Juli 2024 bleiben konstant warm mit Höchsttemperaturen von 28°C. Die Nächte machen den Aufenthalt angenehm und verheißungsvoll. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit, die zwischen 52% und 64% variiert, bleibt das Klima erfrischend.

Sonnenfreunde aufgepasst!

Am 4. und 7. Juli dominieren klarer Himmel und strahlender Sonnenschein. Diese Tage sind perfekt, um die Sonne Mallorcas vollends auszukosten. Der Wind lässt nach und die Meeresbrise bringt ein angenehmes Gefühl. Der Luftdruck bleibt stabil, was für eine durchgehend freundliche Wetterlage spricht.

Die ideale Woche für Outdoor-Aktivitäten

Mit Sonnenaufgängen um kurz nach halb fünf und Sonnenuntergängen um 19:20 Uhr maximiert sich Ihre Zeit unter freiem Himmel. Ob Sie wandern, schwimmen oder einfach nur entspannen möchten – das Wetter in Calvià unterstützt all Ihre Pläne.

Resümee der Wetterlage für die zweite Juliwoche

Die kommenden Tage versprechen stabiles und freundliches Sommerwetter. Geringfügige Schwankungen in der Bewölkung und im Wind lassen keine Langeweile aufkommen. Die Luftfeuchtigkeit hält sich in einem angenehmen Bereich und ermöglicht ungetrübten Genuss der sommerlichen Tage.

Planen Sie also ruhig Ihre Ausflüge. Ob auf die Golfplätze, die Yachthäfen oder in die Altstädte, das Wetter in Calvià ist Ihr verlässlicher Verbündeter. Genießen Sie die warmen Julitage auf Mallorca in vollem Umfang!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:25:23. +++