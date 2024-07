Sonnenschein und Sommerlaune: Die Wetterprognose für Campanet vom 03.07. bis 10.07.2024

Wetteraussichten für Campanet (03.07. bis 10.07.2024): Sonnige Tage stehen bevor

Start in die neue Woche: Mit wolkenverhangenem Himmel und angenehmen 27 Grad Celsius beginnt der Mittwoch in Campanet. Ein leichter Wind mit nur 4 km/h sorgt dabei für frische Momente trotz der mäßigen Luftfeuchtigkeit von 44 Prozent. Der Barometerstand hält sich bei 1013 hPa stabil. Die Morgendämmerung erwartet uns bereits um 4:24 Uhr, während wir den Sonnenuntergang um 19:19 Uhr erleben dürfen.

Die Mitte der Woche: Ein nahezu makelloser Himmel winkt am Donnerstag mit einer klaren Sicht und Temperaturen, die auf bis zu 29 Grad Celsius klettern. Der Wind beruhigt sich auf sanfte 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 38 Prozent fällt, was für einen sehr angenehmen Tag spricht. Die Druckverhältnisse zeigen sich mit 1015 hPa ein wenig erhöht. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verändern sich kaum und bieten weiterhin lange Sommertage.

Annäherung an das Wochenende: Am Freitag deutet der Himmel mit zerbrochenen Wolken auf 30 Grad Celsius hin, begleitet von einer mäßigen Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 37 Prozent im behaglichen Bereich, und der Druck bleibt solide bei 1015 hPa. Samstag stellt uns vor ein paar Wolken, noch erträglichen 31 Grad und etwas stärkeren Winden von 6 km/h, allerdings gibt der Barometerstand nach auf 1009 hPa.

Ein leichter Sommerregen zieht auf: Sonntag hält mit 28 Grad Celsius und zunehmender Luftfeuchtigkeit von 58 Prozent einen kleinen Wetterwechsel bereit – leichter Regen wird erwartet, allerdings bleibt der Wind mit 5 km/h zurückhaltend. Der Luftdruck stabilisiert sich erneut mit 1013 hPa.

Fertig machen für hochsommerliche Temperaturen: Von Montag bis Mittwoch zeigen sich die Tage am Himmel von ihrer besten Seite: Mit klarer Sicht steigen die Temperaturen von 29Grad Celsius am Montag auf 32 Grad am Dienstag und erreichen schließlich sommerliche Höchstwerte von 34 Grad am Mittwoch bei anhaltend klarer Witterung. Der Wind bleibt unauffällig und die Luftfeuchtigkeit sinkt in einen sehr angenehmen Bereich, perfekt für alle Aktivitäten im Freien.

Die Wetterprognose für Campanet lässt keine Wünsche offen und verspricht eine Woche voller Sonnenschein und warmen Temperaturen. Ein idealer Zeitpunkt, um die Schönheit der Insel Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:25:53. +++