Sonnige Aussichten in Santa Eugènia: Ihre 7-Tage-Wetterprognose (3.7.2024)

Sommerliche Wärme und strahlender Sonnenschein in Santa Eugènia

Die kommende Woche in Santa EugèniaSanta Eugènia verspricht hochsommerliches Wetter für alle Sonnenanbeter. Mit Temperaturen, die am Wochenende bis zu 35 Grad Celsius erreichen und überwiegend klarem Himmel, können Einwohner und Urlauber gleichermaßen die sommerliche Schönheit Mallorcas in vollen Zügen genießen.

Wettertrend Santa Eugènia: Sonnig mit gelegentlichen Wolken

Der Start in die Woche am Mittwoch, dem 3. Juli 2024, präsentiert itself mit 27 Grad und einem leicht bewölkten Himmel, was angenehmes Wetter für Aktivitäten im Freien verspricht. Der Wind weht schwach mit 4 km/h, was für eine sanfte Brise sorgt und die sommerliche Hitze erträglich macht.

Am Donnerstag erhalten Einwohner und Gäste des malerischen Santa Eugènia einen Hauch von Abwechslung mit ungemein purem Himmel. Das Thermometer klettert auf 29 Grad und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 42 Prozent im angenehmen Bereich.

In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen weiter an. Der Freitag begrüßt uns mit 32 Grad und aufgelockerten Wolken, während der Samstag unter vereinzelten Wolkenfeldern mit Spitzenwerten von 34 Grad aufwartet, die das Thermometer schier in die Höhe schnellen lassen.34 Grad

Leichte Abkühlung und entspanntes Wetter am Sonntag

Am Sonntag nimmt die Temperatur eine leichte Drehung. Mit 31 Grad und voraussichtlichem leichten Regen ist diese Abkühlung eine willkommene Erfrischung nach einem heißen Tag und stellt eine ideale Gelegenheit dar, die vielfältige Innenwelt Mallorcas zu erkunden.

Auftakt in eine neue heiße Woche

Die neue Woche startet durchgehend sonnig. Der Montag und Dienstag versprechen strahlenden Sonnenschein bei 32 bzw. beeindruckenden 35 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist niedrig und sorgt mit Werten von knapp 23 Prozent für sehr trockene Bedingungen, also vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken und Schutz vor der prallen Sonne zu suchen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Wetteraussichten für Santa Eugènia in der kommenden Woche ausgesprochen gut stehen. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben ziemlich konstant, Sommerfreude ist vorprogrammiert. Mit angenehmen Nächten um die 20 Grad liegt einem entspannten Feierabend auf der Terrasse oder dem nächtlichen Strandbesuch nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:42:28. +++