Strahlender Sonnenschein und milde Sommerabende: Das 7-Tage-Wetter in Costitx auf Mallorca (3.7.2024)

Das Wetter in Costitx: Aktuelle Aussichten und die Wetterentwicklung der nächsten 7 Tage

Die malerische Gemeinde Costitx auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche mit überwiegend strahlendem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen vor. Mit einem Wettertrend, der von abgedeckten Wolken zu klarem Himmel wechselt, können Einheimische und Besucher gleichermaßen eine Serie sonniger Tage genießen, die von gelegentlichem, leichtem Regen unterbrochen wird.

Überblick über das aktuelle Wetter in Costitx

Den Anfang macht der 3. Juli 2024 mit leicht bewölktem Himmel und einer angenehmen Hochtemperatur von 28 °C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 3 km/h mäßig, während die Luftfeuchtigkeit bei 39 % liegt und der Luftdruck bei 1013 hPa misst.

Die Sonne begrüßt Costitx morgens früh um 4:25 Uhr und verabschiedet sich am Abend um 19:19 Uhr, was den Bewohnern und Besuchern ermöglicht, die langen und warmen Sommertage in vollsten Zügen zu genießen.

Das Wetter im Verlauf der Woche

Während der Folgetage steigen die Temperaturen stetig, mit einem vorübergehenden Höhepunkt am 9. und 10. Juli, an denen das Thermometer auf beachtliche 35 °C und 36 °C klettert. Diese Tage werden eindeutig von einem klaren, azurblauen Himmel dominiert sein, was perfekte Bedingungen für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel verspricht.

Am 7. Juli hingegen wird leichte Abkühlung durch leichten Regen gebracht, der die Luft etwas erfrischt und für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 47 % sorgt. Die Temperaturen fallen leicht auf 30 °C, was dafür sorgt, dass die Wärme nicht überwältigend wird.

Wetteraussichten für das kommende Wochenende in Costitx

Das bevorstehende Wochenende hält einen Mix aus Sonnenschein und milden Abenden bereit. Mit durchgehend klarem Himmel sind die Vorzeichen für ausgedehnte Abendspaziergänge, Grillfeste und Freizeitaktivitäten am Meer hervorragend.

Zusammenfassend präsentiert sich das Wetter in Costitx als ausgesprochen einladend und verspricht eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen – ideal für einen Sommerurlaub auf Mallorca oder für Einheimische, die das beständige Wetter nutzen möchten, um Zeit im Freien zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:27:54. +++