Wetter Maria de la Salut (03.07.24 bis 10.07.24): Aktuelle Prognose für perfektes Sommerwetter

Sommerliches Wetter in Maria de la Salut: Eine ideale Woche steht bevor

Die Sommerzeit auf Mallorca zeigt sich von ihrer besten Seite und bereitet den Einwohnern und Besuchern von Maria de la Salut in den kommenden Tagen wahre Freuden. Mit Höchstwerten, die die 30-Grad-Marke übersteigen, wird das Wetter in Maria de la Salut für Sonnenanbeter, Aktivurlauber und alle, die das mediterrane Klima genießen wollen, äußerst angenehm sein.

Wettervorhersage im Detail: Sonnenschein und klare Himmel

Mittwoch, 3. Juli 2024: Die Woche startet mit einem leicht bedeckten Himmel, bei angenehmen 28°C. Ein leichter Wind bei 5 km/h lässt es nicht zu heiß erscheinen, perfekt für einen ausgedehnten Strandtag.

Donnerstag, 4. Juli 2024: Herrscht ein klarer Himmel, der die Sonne ungehindert durchlässt und das Quecksilber auf 30°C ansteigen lässt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich zurück, sodass es sich sehr behaglich anfühlt.

Freitag, 5. Juli 2024: Bleibt es sommerlich mit maximal 30°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Der Wind frischt ein wenig auf, aber mit 7 km/h bleibt es eine sanfte Brise, die für eine angenehme Abkühlung sorgt.

Samstag, 6. Juli 2024: Ziehen wieder etwas mehr Wolken auf, doch bleibt das Thermometer stabil bei rund 31°C. Ein guter Tag, um die zahlreichen Aktivitäten, die Mallorca zu bieten hat, in Angriff zu nehmen.

Sonntag, 7. Juli 2024: Liegt die Temperatur bei angenehmen 29°C und bei einer mäßigen Wolkenbedeckung können Sie die Sonne immer wieder sehen.

Montag, 8. Juli 2024: Strahlt der Himmel wieder vollends klar mit einer hohen von 29°C - ideal für einen Abstecher an die malerischen Buchten der Region.

Dienstag, 9. Juli 2024: Begrüßt Sie mit strahlendem Sonnenschein und steigenden Temperaturen, welche einen Gipfel von 33°C erreichen. Eine hervorragende Gelegenheit, um in das kühle Nass einzutauchen oder eine der traditionsreichen Fiestas zu besuchen.

Mittwoch, 10. Juli 2024: Zeigt sich das Wetter von seiner heißesten Seite, mit Stolzen 35°C im Schatten, geringer Luftfeuchtigkeit und ruhigem Wind, was das Herz jedes Sommerliebhabers höher schlagen lässt.

Tipps für die bevorstehende Wetterwoche in Maria de la Salut

Die lang anhaltenden Sonnenstunden und das angenehme Klima laden dazu ein, die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca zu erkunden. Ob eine Radtour durch die malerische Umgebung, ein Besuch der traditionellen Märkte oder ein entspannter Tag an einem der zahlreichen Strände - das Wetter spielt in jeder Hinsicht mit und bietet ideale Bedingungen für unvergessliche Urlaubsmomente.

Die angenehm warmen Tage mit kühlen Winden sind perfekt, um Maria de la Salut in all seiner Pracht zu erleben. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die kulturellen Highlights und gastronomischen Genüsse der Region in vollkommenem Sommerwetter zu genießen.

