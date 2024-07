Wetter Pollença: Sonnige Aussichten und milde Abendbrisen vom 3. bis 10. Juli 2024 (3.7.2024)

Das Wetter in Pollença: Eine Woche voller Sonnenschein und entspannter Abende

Die malerische Stadt Pollença auf Mallorca steht vor einer Woche voller angenehmer Witterungen. Ein blick auf die Wettervorhersage vom 3. bis 10. Juli 2024 offenbart bereits, dass perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien, gemütliche Abendspaziergänge und das Genießen der Inselatmosphäre bevorstehen.

Mittwoch, 3. Juli: Ein leicht bewölkter Sommeranfang

Der 3. Juli begrüßt uns in Pollença mit moderaten Temperaturen von etwa 25°C unter einem leicht bedeckten Himmel. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei angenehmen 53%, während ein sanfter Wind mit 4 km/h für ein erfrischendes Lüftchen sorgt. Der Tag, gekrönt von einem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und einem malerischen Sonnenuntergang um 19:19 Uhr, lädt zu einer Entdeckungstour durch die Stadt ein.

Hohe Temperaturen und heitere Stimmung ab Donnerstag

Die darauffolgenden Tage erwärmen sich allmählich, mit Höchsttemperaturen von bis zu 28°C am 4. und 5. Juli unter einem klareren Himmel. Besonders der 4. Juli präsentiert sich mit einem makellosen Himmelsblau, einer perfekten Grundlage für Strandbesuche oder ein ausgedehntes Sonnenbad. Eine milde Brise und eine ansprechende Luftfeuchtigkeit tragen zum perfekten Sommerwetter bei.

Sommerregen und sanfte Kühlung am Samstag

Am Samstag, den 7. Juli, kühlt uns ein leichter Sommerregen bei immer noch wohligen 25°C ab. Die Luftfeuchtigkeit wird leicht steigen, was für die Natur von Pollença eine kleine Oase schafft und die Vegetation in frischem Grün erstrahlen lässt.

Ein strahlendes Finale der Woche

Den krönenden Abschluss bildet eine Serie makellos heiterer Tage vom 8. bis 10. Juli, wobei am 10. Juli gar sommerliche 30°C erreicht werden. Dies steht im Zeichen sternenklarer Abende und bietet ideale Voraussetzungen für Nachtwanderungen oder Besuche lokaler Festivitäten.

Mit solch einer Vorhersage steht einer unvergesslichen Woche in Pollença nichts im Wege. Vergessen Sie nicht, für wärmere Tage ausreichend Wasser zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, während Sie die atemberaubende Landschaft und Kultur der Region genießen.

