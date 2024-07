Wetter Vilafranca de Bonany (03.07.24 bis 10.07.24): Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen auf Mallorca

Die Sommerwärme hält an: Wetter in Vilafranca de Bonany

Die Einwohner und Besucher von Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany auf Mallorca können sich über beständiges und angenehmes Sommerwetter in der ersten Juliwoche freuen. Mit klarem Himmel und milden Winden, ist dies die perfekte Zeit, um in das reichhaltige Freizeitangebot der Region einzutauchen oder einfach bei einem guten Buch die Seele am Strand baumeln zu lassen.

Wettervorhersage vom 3. Juli bis 10. Juli 2024: Ein detaillierter Blick

Beginnend mit Mittwoch, dem 3. Juli, erwartet die Region bedeckte Himmel bei angenehmen 28 Grad Celsius. Ein leichtes Lüftchen sorgt mit 5 km/h für eine sanfte Brise. Der Tag erwacht mit einem herrlichen Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und erstreckt sich bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

Der 4. Juli zeigt sich von seiner schönsten Seite, mit einem klaren Himmel und anhaltenden 28 Grad Celsius, bei einer Luftfeuchtigkeit von 44%. Der Wind behält seine sanfte Stärke bei und der Luftdruck steigt leicht auf 1016 hPa.

Am Freitag den 5. Juli, lockert sich die Bewölkung etwas auf, vereinzelte Wolken setzen ein. Mit einer mäßigen Brise von 7 km/h bleibt das Thermometer weiterhin bei angenehmen 28 Grad Celsius stehen.

Das Wochenende kündigt sich am 6. Juli mit stärkerer Bewölkung an, doch die Temperaturen halten sich konstant. Ein leicht ansteigender Wind und erhöhte Luftfeuchtigkeit kennzeichnen diesen Tag.

Der 7. Juli begrüßt uns mit einigen wenigen Wolken und einer minimalen Erwärmung auf 29 Grad Celsius, was auf einen bevorstehenden kleinen Temperaturanstieg hindeutet.

Zum Beginn der neuen Woche am Montag, den 8. Juli, sorgt ein klarer Himmel für sternenklare Nächte und viel Sonnenschein während des Tages.

Die Höhepunkte der Woche sind deutlich der 9. und 10. Juli. Hier erreichen die Temperaturen Höchstwerte von bis zu 33 Grad Celsius unter einem ungetrübten Himmel. Die ideale Gelegenheit, um die zahlreichen Strände Mallorcas zu genießen.

Das ideale Wetter für Outdoor-Aktivitäten in Vilafranca de Bonany

Ob Spaziergänge durch die malerische Altstadt, ein Besuch der traditionellen Märkte oder ein entspannter Tag am Meer - die Wetterbedingungen in der Woche vom 3. bis 10. Juli sind hervorragend dafür geeignet. Die warmen Temperaturen und der klare Himmel eignen sich ausgezeichnet für Outdoor-Aktivitäten und versprechen unvergessliche Sommermomente auf der bezaubernden Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:48:52. +++