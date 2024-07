Wetteraussichten für Binissalem: Eine sonnige Woche mit steigenden Temperaturen erwartet Mallorca (3.7.2024)

Wetterprognose für Binissalem: Sonne, milde Brisen und vereinzelter Regen

Binissalem, das malerische Städtchen im Herzen Mallorcas, kann sich auf eine angenehm warme Woche einstellen, die von Sonnenschein und leichtem Sommerwind geprägt sein wird. Mit Temperaturen, die gemächlich auf bis zu 35°C klettern, verspricht die bevorstehende Woche herrliches Wetter für alle Sonnenanbeter und Urlauber auf der Insel.

Von überzogenen Wolken zu klarem Himmelsblau: Binissalem genießt Sommerstimmung

Beginnend mit Mittwoch, dem 3. Juli 2024, wird Binissalem von bedecktem Himmel erfasst, doch mit angenehmen 27°C bleibt das Klima einladend. Der Tag wird von einer leichten Brise und moderater Luftfeuchtigkeit begleitet, während der Abend mit einer traumhaften Dämmerung um 19:19 Uhr den Tag beschließt.

Ein kurzes Intermezzo mit Regentropfen: Binissalem erhält eine kleine Abkühlung

Freuen Sie sich auf einen strahlenden Donnerstag mit klarem Himmel und Temperaturanstieg auf bis zu 29°C. Der Tag in Binissalem verspricht trockenes Wetter bei ebenfalls leichtem Wind – perfekte Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge durch die Weinberge und charmanten Straßen.

Während die Sonne weiterhin großzügig scheint, bringen die darauffolgenden Tage eine leichte Brise und hier und da einige Wolken am Himmel. Am Freitag klettern die Temperaturen noch höher auf 32°C, doch ziehen am Nachmittag vereinzelte Wolken auf, was das Thermometer angenehm beeinflussen mehr...

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:23:58. +++