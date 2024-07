Wetteraussichten für Marratxí: Sonnige Tage und angenehme Temperaturen vom 3. bis 10. Juli 2024 (3.7.2024)

Sommerliches Wetter in Marratxí: 7-Tage-Vorhersage

Die Wettervorhersage für Marratxí verspricht sonnenreiche Tage mit angenehmen Temperaturen, die für perfekte Urlaubsmomente auf der wunderschönen Insel Mallorca sorgen werden. Wir blicken auf eine Woche, in der das Wetter seine beste Sommerlaune zeigt und sowohl Einheimische als auch Besucher zum Verweilen im Freien einlädt.

Die Wetterprognose für die erste Juliwoche in Marratxí

Am Mittwoch, den 3. Juli 2024, empfängt Marratxí seine Bürger und Gäste mit einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 26°C unter einem leicht bewölkten Himmel, der die Sonne nur ab und an verschleiern wird. Mit einer schwachen Brise von 5 km/h myhält sich auch die Luft in angenehmer Bewegung.

Der Donnerstag zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf bis zu 28°C klettern. Ein leichter Wind von 4 km/h verspricht ideale Bedingungen, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten auf Mallorca zu genießen.

Das Thermometer steigt weiterhin mit bis zu 31°C am Freitag, begleitet von einer sanften Bewölkung, die für ein malerisches Blau am Himmel sorgt. Die Windstille unterstreicht die sommerliche Ruhe, die in Marratxí herrscht.

Einen Höhepunkt erreicht das Thermometer am Samstag mit beindruckenden 33°C unter zerstreuten Wolken. Die Feuchtigkeit erreicht angenehme 32% und macht den Tag zu einem Highlight für Sonnenanbeter und jene, die Wärme lieben.

Der Sonntag begrüßt uns wiederum mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 31°C, während der Wind beständig leicht bleibt. Ein perfekter Tag, um die malerischen Orte der Insel zu erkunden.

Für die folgenden Tage, Montag und Dienstag, wird weiteres strahlendes Wetter erwartet, mit max. 31°C und 33°C. Ideal, um die Wochenaktivitäten im Freien und die abendlichen Veranstaltungen zu genießen.

Ausblick auf das Wochenende und darüber hinaus

Der bisherige Wettertrend scheint sich auch über das kommende Wochenende laufend zu bestätigen. Mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um die 30°C eignet sich das Wetter in Marratxí hervorragend für alle geplanten Urlaubsabenteuer.

Aufgepasst Sonnenfreunde: Denken Sie daran, sich ausreichend mit Sonnenschutz auszurüsten, denn die UV-Strahlung wird über die kommenden Tage hinweg intensiv sein. Vergessen Sie außerdem nicht, ausreichend Flüssigkeit zuzuführen, um einen unbeschwerten Sommer in Marratxí zu genießen.

Wir, die Mallorca-Zeitung, wünschen Ihnen eine schöne Zeit unter der mediterranen Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:36:57. +++