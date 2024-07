Wetterbericht Escorca: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrise (3.7.2024)

Die Meteorologische Prognose für Escorca

Herrliche Sommertage stehen vor der Tür in Escorca, einem der bezauberndsten Orte Mallorcas. Mit einem Vorgeschmack auf Hochsommer und perfektem Wetter zum Erkunden der malerischen Umgebung bietet die Wettervorhersage für die kommende Woche positives Nachrichten für Einwohner und Besucher.

Start in eine sonnige Woche

Am Mittwoch, dem 3. Juli, erwarten uns in Escorca überwiegend bewölkte Himmel, jedoch bleibt es mit 23 Grad Celsius angenehm warm. Eine leichte Brise mit nur 3 km/h lässt die Bäume sanft in den malerischen Landschaften wehen und die Luftfeuchtigkeit von 48% sorgt für ein wohltuendes Klima.

Strahlend blauer Himmel und milde Abende

Der 4. Juli überrascht die Bewohner mit einem makellosen Himmel klarer Sicht, wobei das Thermometer auf 26 Grad klettert. Idyllische Spaziergänge am Abend unter dem einladenden Sternenhimmel werden durch eine Luftfeuchtigkeit von 42% und einen sanften Wind zu einem wahrhaft entspannten Erlebnis.

Die Temperaturen nehmen zu

In den darauffolgenden Tagen bis zum 6. Juli steigen die Temperaturen in Escorca weiter an. Mit wenigen Wolken und Höchstwerten von 29 Grad erreicht das sommerliche Wetter seinen Höhepunkt, bevor am 7. Juli durch leichten Regen Abkühlung eintritt. Die Temperaturen bleiben stabil bei angenehmen 27 Grad.

Klare Sicht auf sonnige Tage

Der 8. und 9. Juli bescheren uns strahlenden Sonnenschein bei klarstem Himmel und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien oder einen Besuch am Strand.

Sommer in voller Blüte

Zum krönenden Abschluss der Woche weist die Prognose für den 10. Juli brütende 31 Grad Celsius auf, was die perfekten Bedingungen für Sonnenanbeter ausweist. Dieser Tag verspricht, einer der wärmsten Tage des Jahres zu werden, mit einem sanften Wind, der Erleichterung von der Sommerhitze bietet.perfekten Bedingungen für Sonnenanbeter

Wetterzusammenfassung für Escorca

Die Wetterlage verspricht eine ideale Woche, um die natürliche Schönheit von Mallorcas Landschaft zu genießen. Nahezu perfekte Bedingungen warten auf alle, die die warmen Mittelmeerstrahlen und die frische inseltypische Luft in Escorca genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:29:15. +++