Wetterbericht Felanitx: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 3.7.2024 bis 10.7.2024 (3.7.2024)

Wetterprognose Felanitx: Sommerliche Temperaturen und überwiegend heiterer Himmel

Die kommende Woche verspricht sonnige Tage und angenehme Temperaturen in Felanitx, gelegen an der wunderschönen Ostküste von Mallorca. Mit maxialen Temperaturen, die nahe an die 30°C-Marke heranreichen, und leichten Windbewegungen erwartet Besucher sowie Einwohner ideales Wetter, um die malerische Region zu genießen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang - Lange Tage zu erwarten

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher von Felanitx in dieser Woche besonders früh. Bereits ab 4:24 Uhr können Sie das Tageslicht genießen und die warmen Strahlen der Sonne bis zum späten Abend um 19:18 Uhr auskosten. Perfekt für lange Spaziergänge am Strand oder durch malerische Ortschaften.

Klarer Himmel und leichte Brise

Mit einer angenehmen Kombination aus klarem Himmel und einzelnen Wolken bietet sich Ihnen in Felanitx eine perfekte Kulisse für beeindruckende Urlaubsfotos oder gemütliche Tage im Freien. Die Windgeschwindigkeiten sind dabei durchgehend mild und bieten eine erfrischende Brise bei Werten zwischen 5 km/h und 7 km/h.

Temperaturen und Klima

Die Temperaturen schwanken in der Woche vom 3. Juli bis zum 10. Juli 2024 zwischen 27°C und 31°C. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich dabei komfortabel zwischen 37% und 59%, während der Luftdruck relativ konstant um die 1016 hpa liegt.

Ausblick auf die kommenden Tage in Felanitx

Beginnend mit dem 3. Juli finden Sie wechselhaftes Wetter mit gelegentlichen Wolken, die sich jedoch bald zu klarem Himmel wandeln. Diese angenehmen Bedingungen halten bis zum 10. Juli an, sodass Sie Ihre Wochenplanung ohne die Sorge um schlechtes Wetter angehen können.

Fazit: Ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Ob Sie die traumhaften Strände genießen, sich auf den Wanderwegen der Insel Mallorca austoben oder einfach nur die Seele in den Straßen von Felanitx baumeln lassen möchten – das Wetter spielt in den kommenden Tagen perfekt mit. Genießen Sie eine Woche voller Sonne, warmen Temperaturen und klaren mallorquinischen Himmel. Felanitx erwartet Sie mit offenen Armen und idealem Wetter für Ihren Sommertraum!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:30:54. +++