Wetterprognose für Campos: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 7. bis 9. Juli 2024 (3.7.2024)

Das Wetter in Campos - Sommerliche Freuden mit vereinzelten Wolken

Die Sonne strahlt über Campos und verspricht angenehme Tage für alle Einheimischen und Besucher. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von warmen 28°C lässt es sich wunderbar durch die maltesischen Gassen schlendern oder an den idyllischen Stränden entspannen.

Beginnend mit dem 7. Juli 2024 erwartet uns ein strahlend blauer Himmel. Das Thermometer klettert auf sommerliche 30°C, und mit einer leichten Brise von gerade einmal 4 km/h bleibt es angenehm, auch unter der Mittelmeersonne. Eine ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten oder um einfach den Tag im Freien zu genießen.

Der acht Juli begrüßt uns ebenso mit klarem Himmel, bei dem die Temperaturen erneut auf 28°C ansteigen. Die Windgeschwindigkeiten halten sich konstant, sodass der Sommerwind sanft durch die Luft weht, während die Luftfeuchtigkeit zur Abwechslung etwas steigt und für eine frische Brise von See her sorgt.

Am 9. Juli gesellen sich ein paar vereinzelte Wolken dazu. Das Wetter bleibt jedoch freundlich bei einem angenehmen 28°C und ermöglicht weiterhin jegliche Form der Urlaubsaktivität im Freien. Eine leichte Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h bringt etwas Dynamik in das sonst so ruhige Wetter.

Für alle, die ihren Urlaub in Campos verbringen möchten, ist dies die perfekte Woche. Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind präzise, der erste Lichtblick beginnt um 9:24 Uhr und der Abend verabschiedet sich stilvoll um 20:16 Uhr – ideal, um den Tag ganz entspannt ausklingen zu lassen.

Die Wetteraussichten für Campos versprechen somit ein Traum für jeden Sommerliebhaber zu werden. Packen Sie Ihre Sachen und erleben Sie das traumhafte Wetter selbst!

