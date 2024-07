Wetterprognose für Llubí: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen in der ersten Juliwoche (3.7.2024)

Wettertrend für Llubí – Sommerliche Tage voraus

Während sich das Hochsommerwetter auf Mallorca mit angenehmen Temperaturen festsetzt, blicken wir gespannt auf die bevorstehende Woche in Llubí. Die Temperaturen schwanken zwischen sommerlichen 28°C und heißen 36°C, und auch die Sonne wird sich reichlich zeigen. Freuen Sie sich auf überwiegend klaren Himmel, wenngleich vereinzelt leichte Bewölkung oder sogar ein wenig Niederschlag die Tage abwechseln werden. Hier ist die detaillierte Vorschau für die Wetterentwicklung in Llubí vom 3. Juli bis zum 10. Juli 2024.

Wetterlage in Llubí – 7-Tage-Vorhersage

Heute, 3. Juli 2024: Der Tag in Llubí beginnt unter einer Decke von überwiegend dichten Wolken bei Temperaturen von 28°C. Der Wind weht schwach mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 40%, und der Luftdruck beträgt 1013 hPa. Genießen Sie den Morgen übrigens mit einem ersten Sonnenblick des Tages, der bereits um 4:24 Uhr zu erwarten ist, bevor die Sonne dann um 19:19 Uhr den Himmel über Llubí verlässt.

4. Juli 2024: Ein klarer Himmel verspricht in Llubí ein herrliches Sommerwetter. Temperaturen steigen auf bis zu 31°C und der Wind bleibt sanft bei 3 km/h. Niedrige Luftfeuchtigkeit von 36% und stabilen Druckverhältnissen bei 1015 hPa begünstigen ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

5. Juli bis 6. Juli 2024: Mit Höchsttemperaturen von 32°C ist weiterhin mit sehr warmem Wetter zu rechnen. Der Himmel zeigt sich mit vereinzelten Wolken, aber es bleibt trocken, und die Winde halten sich mit 5 bis 6 km/h in Grenzen. Perfekt für einen Tag am Strand oder eine Erkundungstour!

7. Juli 2024: Ein leichter Regen wird für Llubí vorhergesagt, obwohl die Temperatur immer noch mild bei 29°C bleibt. Eine leichte Windbrise begleitet den Tag, und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 51% deutet darauf hin, dass es möglicherweise zu kurzen Schauern kommen kann.

8. Juli bis 10. Juli 2024: Die Temperaturen steigen weiter an, wobei besonders der 10. Juli mit heißen 36°C hervorsticht. Der Wind wird nicht stärker als 5 km/h und hält sich angenehm zurück. Trockene Luft mit einer Feuchtigkeit von 23% am 10. Juli könnte insbesondere für Hitzeempfindliche eine Herausforderung darstellen. Dennoch sind dies ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Urlauber. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bleiben nahezu konstant, sodass Sie lange Tage und laue Abende in Llubí genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:34:09. +++