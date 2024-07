Wetterprognose vom 3.7.2024 bis 10.7.2024 in Santa Margalida: Sonne, milde Brisen und Sommertemperaturen (3.7.2024)

Wetterausblick für Santa Margalida:

Die kommende Woche in Santa MargalidaSanta Margalida verspricht angenehme Sommertage, die von überwiegend klarem Himmel und milden Temperaturen geprägt sind. Wir erleben den Höhepunkt des Sommers mit Temperaturen, die zwischen 26°C und 31°C schwanken. Freuen Sie sich auf sonnige Tage, leichte Meeresbrisen und entspannende Abende.

Wetterdetails für Santa Margalida vom 3.7.2024 bis zum 10.7.2024:

Beginnend mit dem 3. Juli 2024, zeigt sich das Wetter in Santa Margalida zunächst mit bedeckten Wolken, doch bei einer höchst angenehmen Temperatur von 26°C. Eine sanfte Brise weht mit Geschwindigkeiten um die 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich auf komfortablen 52%, und der Luftdruck misst 1013 hPa.

Am 4. Juli können wir einen klaren Himmel und eine Weiterprogression der Temperaturen auf 29°C erwarten. Die Winde bleiben auch an diesem Tag sanft bei 5 km/h, ideal für einen Strandtag oder eine entspannte Fahrradtour durch die idyllische Landschaft Santa Margalidas. Die Luftfeuchtigkeit lässt mit 43% einen besonders angenehmen Tag erwarten, und der Luftdruck stabilisiert sich auf 1015 hPa.

Der 5. Juli bringt leicht verstreute Wolken mit sich, aber das wird die Temperaturen nicht darunter halten, die eine Höhe von 28°C erreichen. Mit einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 8 km/h könnte es eine fabelhafte Gelegenheit sein, um Segeln oder Windsurfen zu planen - typische Aktivitäten für die Region an Sommertagen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 46% im komfortablen Bereich.

Über den 6. und 7. Juli bleibt uns das Wetter in Santa Margalida hold, mit weiterhin 28°C und 26°C sowie leicht verstreuten Wolken, was für perfekte Bedingungen sorgt, um die Freizeit im Freien zu genießen. Die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 56% bzw. 66% wird durch kühle Brisen gemildert.

Im weiteren Verlauf der Woche bestätigt sich der sommerliche Eindruck. Der 8. Juli beginnt mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C, während am 9. und 10. Juli das Thermometer weiter auf freundliche 30°C und 31°C ansteigt. Mit konstantem Luftdruck und abnehmender Luftfeuchtigkeit versprechen diese Tage ideale Bedingungen für sämtliche Sommeraktivitäten.

Perfektes Ferienwetter in Santa Margalida:

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben konstant und schenken uns lange, lichtgefüllte Tage. Täglich begrüßt uns die Morgensonne in Santa Margalida früh und verabschiedet sich spät am Abend, was ausgiebige Tage am Strand oder bei Erkundungstouren verspricht. Die ganze Woche über erleben wir ideales Wetter, um das vielfältige Angebot Santa Margalidas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:42:58. +++