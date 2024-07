Wettervorhersage für Esporles: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (03.07.2024 – 10.07.2024)

Das erwartet das Wetter in Esporles in der ersten Juliwoche

Endlich Sommer in Esporles: Die kommende Woche verwöhnt uns in der malerischen Gemeinde auf Mallorca mit viel Sonne und angenehm warmen Temperaturen. Perfekt für alle, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen oder einen entspannten Tag am Strand planen. Hier ist ein genauer Blick auf das Wetter für die Zeit vom 03. Juli bis zum 10. Juli 2024.

Wetterübersicht mit Detailprognose für Esporles

Die Woche startet am Mittwoch, den 03. Juli, mit bedecktem Himmel, doch lassen Sie sich davon nicht täuschen. Die Temperaturen erreichen angenehme 23°C, und der Wind hält sich mit leichten 4 km/h angenehm zurück. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 59%, und der Luftdruck liegt bei 1014 hPa. Und nicht zu vergessen: Die Sonne begrüßt uns früh um 4:26 Uhr und verabschiedet sich erst wieder fast am Tagesende um 19:20 Uhr.

Am Donnerstag, den 04. Juli, dürfen wir uns über einen klaren Himmel freuen. Mit einer Steigerung auf 24°C und einem kaum spürbaren Wind von 2 km/h können Sie Ihre Aktivitäten im Freien voll und ganz genießen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 58% fast unverändert, und der Luftdruck steigt leicht auf 1016 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Der Freitag hält vereinzelte Wolken für uns bereit, was der guten Laune jedoch keinen Abbruch tun sollte. Die Temperaturen steigen weiter leicht auf 25°C, während sich der Wind bei leichten 2 km/h hält. Die relative Feuchte mildert sich auf 56%, und der Druck bleibt konstant bei 1015 hPa. Sonnenauf- und -untergang erfolgen unverändert um 4:27 Uhr bzw. 19:20 Uhr.

Wochenend-Freude: Der Samstag und die darauf folgende Sonntag locken mit wenigen Wolken und hohen Temperaturen von jeweils 26°C. Der Wind bleibt weiterhin moderat, und beim Luftdruck zeigt sich eine Variation. Zwar wird es am Samstag mit 1009 hPa einen kleinen Einbruch geben, aber am Sonntag beruhigt sich die Atmosphäre wieder mit 1012 hPa. Die Feuchtigkeit steigt am Samstag auf 65%, fällt aber bis zum Ende des Wochenendes wieder auf angenehme 57%.

Die neue Woche beginnt, wie das Wochenende aufgehört hat: klarer Himmel und milde Temperaturen. Montag und Dienstag zeigen die Thermometer durchweg 26°C, während der Wind sich zurückhält und die Luftfeuchtigkeit ausgewogen bleibt. Die Sonne wird uns frühstens um 4:30 Uhr wach kitzeln und wicht ein wenig früher, um 19:18 Uhr, als zuvor von uns.

Langfristige Wetteraussichten für Esporles

Die langfristige Prognose verspricht stabiles Sommerwetter, ideal für alle, die ihre Urlaubstage in der Natur oder am Wasser verbringen wollen. Beste Voraussetzungen für Wassersport, Wandertouren oder einfach zum Entspannen unter Mallorcas strahlend blauem Himmel. Esporles zeigt sich einmal mehr von seiner besten Seite und das Wetter spielt wunderbar mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:29:51. +++