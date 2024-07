Wettervorhersage Sencelles: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 3. bis zum 10. Juli 2024 (3.7.2024)

Wetterprognose für Sencelles: Sommerliche Temperaturen in der ersten Juliwoche

SencellesSencelles, ein charmantes Dorf im Herzen von Mallorca, beeindruckt in der kommenden Woche nicht nur durch seine pittoreske Landschaft, sondern auch durch sein ideal-sommerliches Wetter. Die Bewohner und Besucher Sencelles' können sich auf einen Mix aus sonnenverwöhnten Tagen und leichten Sommerregen freuen.

Sonnige Aussichten und erholsame Brisen: Das Wetter vom 3. bis 4. Juli 2024

Die Woche beginnt am 3. Juli mit einem Temperaturhoch von 28°C und leicht wolkenverhangenem Himmel. Ein sanfter Wind der Kategorie 3 km/h sorgt für angenehme Kühle an diesem leicht bewölkten Tag. Am 4. Juli erhöht sich das Quecksilber leicht auf angenehme 30°C bei einem klarblauen Himmel, was den perfekten Tag für alle Outdoor-Aktivitäten darstellt.

Sommerhitze zieht auf: Die Tage des 5. und 6. Juli

Mit gebrochenen Wolken aber anhaltend strahlendem Sonnenschein begrüßt uns der 5. Juli bei 32°C. Der leichte Wind von 6 km/h macht die sommerlichen Temperaturen umso angenehmer. Ein fast wolkenfreier Himmel und eine Spitze von 34°C prägen den 6. Juli, während die Luftfeuchtigkeit sich angenehm zurückhaltend verhält.

Vielfältiges Wettererlebnis: Vom 7. bis 10. Juli

Ein unerwarteter leichter Regen mit maximal 31°C bringt am 7. Juli eine erfrischende Pause. Die darauffolgenden Tage des 8., 9. und 10. Juli präsentieren sich in voller Sommerpracht: Die Lufttemperatur steigt auf bis zu 36°C, begleitet von einem klaren Himmelszelt und sanften Brisen. Diese klaren Tage eignen sich hervorragend, um das vielfältige Freizeitangebot von Sencelles in vollen Zügen zu genießen.

Es erwartet Sie eine prächtige Woche in Sencelles, geprägt von sonnigem Himmel und mildem Wind - ein perfekter Sommer in Mallorca steht bevor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.7.2024, 01:45:09. +++