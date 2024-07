7-Tage-Wetterprognose für Banyalbufar auf Mallorca: Sonnige Aussichten mit milden Temperaturen (4.7.2024)

Wetteraussichten für Banyalbufar – Sommerliche Gemütlichkeit setzt sich fort

Die kommende Woche in Banyalbufar, einer malerischen Gemeinde auf Mallorca, verspricht mit angenehm warmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel einladende Bedingungen für Einheimische und Urlauber gleichermaßen.

Mallorca genießt sonnige Tage

Der 4. Juli 2024 präsentiert sich in Banyalbufar unter einem strahlend klaren Himmel mit Temperaturen um die 25°C, unterstützt von einer sanften Brise bei nur 2 km/h Windgeschwindigkeit. Hierbei bleibt die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig bei 46%, was für eine erfrischende Sommeratmosphäre sorgt. Der Sonnenaufgang und -untergang zeichnen malerische Szenen am Horizont, sichtbar ab 4:27 Uhr morgens bzw. 19:21 Uhr abends.

Sanfte Wolkenformationen und Stabilität in der Mitte der Woche

Die darauffolgenden Tage, der 5. und 6. Juli, schmücken sich mit vereinzelten Wolken, die das azurblaue Himmelszelt dezent akzentuieren. Die Quecksilbersäule klettert leicht auf 26°C. Eine leichte Brise frischt die Umgebung auf; der Wind nimmt am 6. Juli auf bis zu 6 km/h zu. Es besteht weiterhin keine große Schwüle, die Luftfeuchtigkeit pendelt sich zwischen 60 und 64% ein.

Ein Hauch von Wolken begleitet das Wochenende

Versprechen die Tage bis zum 7. Juli noch vereinzelte Wolken am weiterhin sonnigen Himmel, herrschen am 8. und 9. Juli leicht bewölkte Verhältnisse vor. Mit 25 bis 27°C bleiben die Tagestemperaturen wohltemperiert. Den Hauch einer frischen Brise darf man auch nicht missen, die Winde bewegen sich zwischen 3 und 7 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit, die komfortabel bei etwa 64% bleibt.

Konstant schöne Bedingungen zum Wochenstart

Während zerstreute Wolken den 10. Juli dekorieren, begrüßt der 11. Juli die Bewohner und Besucher Banyalbufars wieder mit einem weitgehend klaren Himmel. Die Temperaturen halten sich konstant auf sommerlichen 27°C, die Luftfeuchtigkeit liegt dabei leicht höher als zuvor, bei 67%. Der Windgeschwindigkeit bleibt unaufdringlich bei sanften 3 km/h.

Für Freunde des mediterranen Klimas bieten die kommenden Tage somit ideale Voraussetzungen für diverse Aktivitäten unter freiem Himmel, sei es der Besuch der lokalen Sehenswürdigkeiten oder einfach nur entspannende Stunden am Strand von Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.7.2024, 01:24:38. +++