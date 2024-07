Ausblick auf das Sommerwetter in Manacor: Sonnige Tage voraus! (4.7.2024)

Wetteraussichten für Manacor: Sonnenreiche Woche erwartet Sie!

Die sonnige Insel Mallorca begrüßt ihre Gäste und Einwohner in der Stadt Manacor mit strahlendem Sommerwetter und angenehmen Temperaturen. Erleben Sie in der ersten Juliwoche 2024 in Manacor eine Zeit voller Sonnenschein und leichter Brisen, die zum Verweilen an den traumhaften Stränden einladen.

Das Wetter im Detail

Donnerstag, 4. Juli 2024 Der Start in den 4. Juli zeigt sich von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel und milde 27°C locken Frühaufsteher schon zum Sonnenaufgang um 4:24 Uhr nach draußen. Bis zum Sonnenuntergang um 19:17 Uhr können Sie das Wetter bei einer sanften Brise mit 6 km/h Windgeschwindigkeit, einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 54% und einem Luftdruck von 1016 hPa genießen.

Freitag, 5. Juli 2024 und Wochenendausblick Gleichbleibend gute Bedingungen erwartet Sie auch am Freitag. Mit vereinzelten Wolken am Himmel dürfen Sie weiterhin angenehme 27°C und eine leicht abgefallene Luftfeuchtigkeit von 51% erleben. Am Wochenende präsentiert sich das Wetter in Manacor weitgehend unverändert positiv. Bei Tageshöchstwerten von 27°C erwartet Sie ein leichter Wechsel heiterer und teils bewölkter Phasen. Der Samstag begrüßt Sie mit verstreuten Wolken und einem schmeichelhaften Lufthauch, während die Sonne an manchen Stellen durch das Wolkenbild bricht.

Die kommende Woche Blicken wir in die nächste Woche, dürfen sich die Besucher auf anhaltend sonniges Wetter freuen. Der Montag bringt, zusätzlich zu klarem Himmel, eine Steigerung der Temperaturen auf bis zu 31°C, wohingegen die Luftfeuchtigkeit auf wohlige 41% sinkt - Perfekte Bedingungen für Aktivitäten unter freiem Himmel oder ein entspanntes Sonnenbad am Strand.

Mit einer durchgehend niedrigen Windgeschwindigkeit von 4 bis 7 km/h wird die bereits angenehme Lufttemperatur als besonders angenehm empfunden. Die UV-Strahlung dürfte bei diesen Wetterbedingungen etwas ansteigen; ein ausreichender Sonnenschutz ist daher empfehlenswert.

