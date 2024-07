Die Wetteraussichten für Son Servera: Sonnig und warme Tage erwarten die Urlauber (4.7.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Son Servera: Genießen Sie Ihre Zeit unter der Sommersonne

Die sommerlichen Tage auf Mallorca versprechen in Son Servera bezaubernde Momente unter einem weitgehend klaren Himmel. Mit Temperaturen, die sich angenehm in der Mitte der 20er-Bereich bewegen, sind ideale Bedingungen für Ausflüge und Entspannung am Strand gegeben.

Wetterbericht für Son Servera – Heiter bis wolkig in der ersten Juliwoche 2024

Beginnend mit dem 4. Juli 2024, können sich Einwohner und Besucher auf einen Tag mit klarem Himmel freuen. Die Temperaturen werden auf warme 24 Grad Celsius steigen, vielleicht gerade perfekt, um Son Serveras Natur oder die malerische Stadt zu erkunden.

Am 5. und 6. Juli behalten die warmen Temperaturen ihre Beständigkeit bei 25 Grad, wobei der Himmel von vereinzelten Wolken geziert wird. Mit einer sanften Brise von 6 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit um 63-76% lässt es sich hervorragend durch die Straßen schlendern oder ein entspannendes Bad im Meer nehmen.

Ein leichter Regen wird am 7. Juli über Son Servera ziehen, doch soll dies die Wärme mit 24 Grad nicht dämpfen. Die Natur wird es Ihnen danken, und die Welt fühlt sich nach einem Regenschauer immer erfrischt an. Ein guter Tag für Museumsbesuche oder ein gemütliches Café.

Ein Rückkehr zum klaren Himmel ist für den 8. Juli vorhergesagt, was die Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten wieder optimal macht. Die Windstille mit nur 5 km/h und eine milde Luftfeuchtigkeit weisen auf perfektes Wanderwetter hin.

Sonnenaufgang & Sonnenuntergang: Lange Tage auf Mallorca

Die langen Sommertage bieten viel Tageslicht, mit Sonnenaufgangszeiten um 4:25 Uhr morgens und Sonnenuntergänge, die sich bis nach 19:15 Uhr erstrecken. Genießen Sie die ausgedehnten Tage für Aktivitäten im Freien oder romantische Abende unter dem sternklaren Himmel.

Wochenendwetter: Ideal für Unternehmungen und Entspannung

Das Wochenende läutet sich mit leicht bewölktem Himmel ein, wobei die Temperaturen weiterhin entzückende 26 bis 27 Grad erreichen. Der 9. und 10. Juli begünstigen somit jegliche Outdoor-Events und bieten beste Bedingungen für einen Besuch am Strand oder ausgelassenes Verweilen in den vielen Cafés und Restaurants der Stadt. Am Sonntag, dem 11. Juli, erwartet Sie erneut ein Tag unter einem klaren Himmel – ein wunderbarer Abschluss für die Woche in Son Servera.

Mit einer konstant streichelnden Brise und moderat niedriger Luftfeuchtigkeit, bleibt das Wetter angenehm und zugleich belebend. Ein idealer Zeitpunkt für Ihren Besuch in diesem malerischen Teil Mallorcas.

Bei solch fabelhaften Wetteraussichten steht einer perfekten Woche in Son Servera nichts mehr im Wege – packen Sie Ihre Koffer und genießen Sie die warmen, sonnigen Tage im Urlaubsparadies!

